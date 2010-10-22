T24- Türkiye'nin en ünlü mezarlığının hemen kıyısında kurulan Öz Karacaahmetspor, 'Herkes bir gün Karacaahmetli olacak' sloganıyla İstanbul Süper Amatör Lig'de mücadele ediyor.





Üsküdar ilçesinin Zeynep Kamil Mahallesi'ndeki dar bir sokakta, iki katlı şirin bir lokal. Kapıda son derece zekice düşünülmüş, espirili ancak bir o kadar da gerçek bir slogan: "Herkes bir gün Karacaahmetli olacak." Ali Şen'in unutulmaz "Bir gün herkes Fenerbahçeli olacak" sözüyle Kuran-ı Kerim'deki "Her canlı ölümü tadacaktır" ayetini harmanlayıp kendine slogan yapan bu kulübün ismiyse Öz Karacaahmetspor.



Radikal gazetesinde yer alan habere göre, bu sezon İstanbul Süper Amatör Lig'de mücadele eden Öz Karacaahmetspor 1980'de federe olmasına karşın kuruluşu 50'li yıllara dayanıyor. Aydın Türköz ve arkadaşları tarafından Karacaahmetspor olarak kurulan kulüp, 1986'da kulübün binası önünde bir kişi vurulunca, 80 sonrası sıkıyönetim kuralları çerçevesinde kapatıldı. Bir sezon sonra başına 'Öz' eklenerek tekrar kuruldu. Uzun yıllar 1. Amatör ve 2. Amatör arasında asansör takım hüviyetinde olan Öz Karacaahmetspor, geçen sezon tarihinde ilk kez Süper Amatör Lig'e yükselme başarısı gösterdi.



Bir gün herkes onları tutacak





Öz Karacaahmetspor'u geçen hafta Ayazağaspor'la oynadıkları maç öncesi lokallerinde ziyaret ettik. Kulübün Başkanı Hüseyin Gülahmetoğlu, Genel Kaptan Barış Mısırlıoğlu ve Yönetici Yavuz Erkovan amatör ruhu yaşatan, kısıtlı imkânlarla mücadele veren az sayıdaki mahalle kulübünden biri olduklarını dile getirdiler. Bundan birkaç sezon öncesine kadar 'çanta kulüp' olan Öz Karacaahmetspor yöneticilerin iş yerinde toplanırken, Mayıs 2008'de yeni yönetimin gelmesiyle önce bir minibüs sonra da lokal sahibi oldu. Ancak lokal kirada. Yöneticilerin özverileriyle kulüp ayakta duruyor.



Ölümüne oynuyorlar(!)



Mezarlık nedeniyle isimden kaynaklanan soğukluk dışında Karacaahmet'in dışarıya kapalı bir semt olması, geçmişte kulübün maçlarında yaşanan olaylar İstanbul amatör camiasının Öz Karacaahmetspor'a soğuk bakmasına neden oluyor. Kulüp federe olmadan önce yapılan cumartesi-pazar turnuvalarında semtin takımını destekleyenler saha kenarında içki içer, bir olay çıktığında şişeyi kapıp sahaya dalarmış! Yönetici Yavuz Erkovan "İstanbul Futbol İl Temsilciliği'nde ceza dosyaları içinde en kalını Öz Karacahmetspor'un" diyor, ancak son dönemde olaylar tamamen bitmiş durumda, bilakis Öz Karacaahmetspor'un taraftarı centilmenliğiyle konuk takımların bile takdirini kazanmış durumda.



Asla yalnız yürümüyorlar!



Öz Karacaahmetspor'un son derece ateşli bir taraftarı var... Taraftar grubu 'Çardak', ismini maçlardan önce toplandığı yerden alıyor. Öz Karacaahmetspor amatör ligde tribünleri doldurabilen nadir kulüplerden biri. Yönetimin de bunda büyük fedakârlığı var zira iç saha maçlarının oynandığı Selimiye Stadı'nda (çoğu amatör sahanın aksine) bilet uygulaması var ve kulüp yönetimi taraftarlarının girebilmesi için bu parayı kendisi ödüyor.



'Esrarcıyı futbolcu yaptık'







Karacaahmet semti denince akla önce mezarlık, ardından semtteki cemevi geliyor. Mezarlık kuytularının genelde uyuşturucu ve alkol bağımlılarının sığınağı olması nedeniyle semt bir dönem çevre halk tarafından pek 'güvenli' kabul edilmiyordu. Öz Karacaahmetspor bu noktada önemli bir misyon sahibi. Kulüp Başkanı Hüseyin Gülahmetoğlu, "Biz eskiden esrarcıları, hapçıları oynattık. Onlara spor yaptırttık" diyerek Kırmızı-Siyahlılar'ın bu kişileri topluma kazandırmakta önemli bir rol oynadığının altını çizdi. Kulübün şimdiki futbolcularıysa genelde çalışanlar ve öğrenciler. İdmanlar 20.30'da Haydarpaşa Sahası'nda. Maçlar ise suni çim mecburiyeti nedeniyle Selimiye Stadı'nda. Ancak Selimiye Stadı ücretli ve bu ücretleri de yöneticiler bizzat kendi kredi kartlarıyla ödüyor!



Prim olarak mezar yeri!



Kulübün ismi üzerine çeşitli şakalar ve söylentiler olmuş, olmaya da devam ediyor. Bir dönem basında, Öz Karacaahmetspor'un futbolcularına prim olarak mezar yeri verdiği yönünde asparagas haberi yapılmış. Hatta kulüpten yetişen ve daha sonra Fenerbahçe, Kardemir Karabük formaları giyen Erdoğan Yılmaz mizansen olarak mezarlıkta poz vermiş. O mezarlığın o haber için alındığı, daha sonra satıldığı da söylentiler arasında! Öz Karacaahmetspor'un ismi çeşitli şakaların da konusu olabiliyor. Misal bir deplasmanda rakip takım taraftarı futbolcularına "Gömün bunların hepsini" demiş kendi takım futbolcularına. Kırmızı-siyahlı taraftarlardan biri yanıt vermekte gecikmemiş haliyle: "Sen gel, biz gömelim seni Karacaahmet'e."



