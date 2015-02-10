Herkes bilgi edinme hakkına sahiptir

Punto24 Bağımsız Gazetecilik Platformu (P24) ile Londra merkezli insan hakları ve ifade özgürlüğü kuruluşu Article 19 tarafından Guardian Foundation desteğiyle başlatılan Bilme Hakkı Projesi’ni yürütecek on gazeteci/araştırmacı belirlendi.



P24 ve Article 19 olarak, Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun daha etkin kullanımını hedefleyen projemiz çerçevesinde 26 Şubat’ta Türkiyeli ve yabancı eğitmenler tarafından Bilme Hakkı üzerine bir eğitim verilecek.

Bilme Hakkı Projesi’ni yürütecek gazeteciler

Arife Köse (İncirlik Askeri Üssü’nde bulunduğu iddia edilen nükleer bombalar ve bu bombaların 2015’te ABD tarafından modernize edileceği iddiası)

Ayfer Çalıkıran (Türkiye’de Sokakta Yaşayanlar)



Burcu Karakaş (Geçici Köy Koruculuğunun Sosyoekonomik Portresi)



Elif İnce (Türkiye’deki İnşaat, Enerji ve Maden Sektörlerinde Kamu İhaleleri ve Şeffaflık)

Emre Can Dağlıoğlu (Devlet Arşivlerinde ‘1915 Sevk Defterleri’ni Aramak)



Murat Güreş (Gaziantep’te Kentsel Dönüşümün Bilinmeyenleri)



Murat Selenoğlu (Örtülü Ödenek Harcamaları)



Pelin Başaran Harrison (İstanbul Kültür ve Sanat Ürünleri Tic. A.Ş.’nin -- Kültür A.Ş. – bütçe harcamaları, hizmet alımları ve ihaleleri)



Tuğba Tekerek (Türkiye’de kamuya ait ve özel hastanelerde tıbbi gerekçeli ve isteğe bağlı kürtaj uygulamaları)



Ürgen Tepe (İzmir Çiğli Katı Atık Depolama Tesisleri Konusunda Bilinmeyenler)