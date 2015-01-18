'Herkes Beşiktaş'ı konuşuyor, kupayı kaldıramazsak çok üzücü olur'

Beşiktaş'ın başarılı futbolcusu Olcay Şahan, Antalya kampında BJK TV canlı yayınına konuk oldu. Sağ ayağını kullanan Olcay, daha zayıf olan sol ayağıyla ilgili artık klasikleşen "müthiş sol ayağım" sözlerini “Benim müthiş sol ayağım var, taraftarımın da müthiş desteği” diyerek yineledi. Şahan, “Lige ilk başlayan takım bizdik. Ligde en iyi futbolu biz oynuyoruz. Türkiye’de herkes bizi konuşuyor. Sezonu sonu kupa kaldırmazsak çok üzücü olur" diye konuştu.

Olcay Şahan’ın açıklamalarından satırbaşları şunlar:

‘İnönü'nün ışıklarıyla çalışıyoruz’

“İkinci yarıya en güzel şekilde hazırlanmak istiyoruz. Neşeli bir kamp geçiriyoruz. Zemin güzel. İnönü Stadı’ndan sökülüp buraya getirilen ışıkların altında çalışıyoruz. Sakatlık olayı yaşamadık, inşallah da yaşamayız. Adana Demirspor ve Gençlerbirliği maçlarına en iyi şekilde hazır olmaya çalışıyoruz.”

‘Hedefim futbolu Beşiktaş'ta bırakmak’

“Yönetim Kurulumuza bana Beşiktaş’ta oynama şansı verdikleri için teşekkür ediyorum. Samet Aybaba’nın benim üzerimde emeği büyük. Kendime güveniyordum. Geçen zamanda kendimi kanıtladığımı düşünüyorum. Milli Takım'da da kalıcı olma yolundayım. Beşiktaş gibi bir camiada oynamak kolay değil. Futbolcular gelip gidebilir her an. Performansı kötü olan gider; bunun bilincindeyim. Hedefim Beşiktaş’ta futbolu bırakmak.”

‘Herkes bizi konuşuyor’

“Lige ilk başlayan takım bizdik. Ligde en iyi futbolu biz oynuyoruz. Türkiye’de herkes bizi konuşuyor. Sezonu sonu kupa kaldırmazsak çok üzücü olur."

‘Tarihe geçeriz’

"Sezonun ikinci yarısını bomba gibi hazırlanıyoruz. Stadımız olmadan şampiyon olursak tarihe geçeriz. Bu başarıyı tatmak istiyoruz. Takımımızın kalitesi çok yüksek."

‘Onlar olsa Arsenal'i elerdik’

"Üç kulvarda mücadele ediyoruz. Demba Ba ve Gökhan Töre daha erken takıma gelse Jose Sosa takımda olsa Arsenal’i eleyip Şampiyonlar Ligi'ne katılabilirdik. Avrupa Ligi’nde final oynamak istiyoruz"

‘Stadımız olsa...’

"Her maçı farklı statta oynamak bizi yoruyor. Buna rağmen performansımız üst düzeyde. Tüm oyuncular kenetlenmiş durumda. Stat olmadan bunları yapabiliyorsak stadımız olsa çok daha fazlasını yapabiliriz. Umarım 6 ay içinde stadımız hazır olur ve orada şampiyonluk kutlaması yaparız.”

‘Geçen sezonu geçmek istiyorum’

“Gol atıp atmamam önemli değil, önemli olan takımın hedefine ulaşması. Geçen sene yakaladığım gol ve asist sayısını yakalamayı umuyorum. Daha çok çalışıp daha iyisini yapmak istiyorum. Slaven Bilic’in olduğu tarafta oynamak benim için daha iyi. Beni yönlendiriyor, işimi kolaylaştırıyor.”

‘Fener'e attığım golde çok gururlanmıştım’

“Beşiktaş’ta yaşadığım en güzel an Fenerbahçe’ye son saniyede attığım goldü. Taraftarlarımızın sevinci beni çok etkiledi. Onlara o sevinci yaşattığım için çok gurur duymuştum"

‘İkisi de müthiş’

"Umarım sezon sonu şampiyon oluruz ve taraftarlarımız sevinç yaşarlar. Benim müthiş sol ayağım var, taraftarımın da müthiş desteği"

‘Altyapıdan çıkmak zorlaşacak’

"Yabancı kuralının değişmesiyle altyapıdan oyuncu çıkması zorlaşacaktır. Olumlu ya da olumsuz etkileri olacaktır. Yaşamadan bilemeyiz. Kim formayı hak ederse o oynar. Kulüpler bütçelerine göre hareket eder.”

‘Bilic çok mütevazı’

“Slaven Bilic çok iyi bir insan. Herkesle çok güzel ilişkisi var. Şakalaşıyor, dertleşiyor. Çok başarılı bir teknik heyete sahibiz. Slaven Bilic çok mütevazı bir insan. Onların pozitif enerjisi bizlere yansıyor.”