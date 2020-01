"Herkes başkanlık seçimine kilitlenmiş; her an her şey olabilir"

Milliyet yazarı Mehmet Tezkan, 2019'da yapılacak "cumhurbaşkanlığı" seçimlerine ilişkin olarak "Kimse önünü görmüyor. Kimse sorumluluk almak istemiyor. Herkes başkanlık seçimine kitlenmiş. Herkes 2019’un kasım ayı bir an önce gelsin diye bekliyor" dedi. Tezkan, sözlerinin devamında "Herkesin dilinde seçim sözcüğünün olmasının, partilerin yarın seçim olacakmış gibi istim üstünde olmalarının, ittifak balonlarının şimdiden uçurulmasının sebebi bu. Her an her şey olabilir hali" ifadesini kullandı.

Mehmet Tezkan'ın "Her an her şey olabilir hali" başlığıyla yayımlanan (12 Eylül 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Seçime nerden baksan iki yıl var.. Yerel seçimi de hesaba katarsak, bir buçuk yıl diyelim..

Ama sanki seçim sathı mailine girmişiz gibi bir hava var..

Siyaset fokur fokur..

Her gün ittifaklardan, ittifak arayışlarından, yeni oluşumlardan söz ediliyor..

Siyasetçiler yeri gelsin gelmesin, uysun uymasın rakiplerine çatmadan noktayı koymuyor..

Herkesin elinde kalem kâğıt, hesap kitapyapıyor..

Herkes Beştepe’den yükselen sesleri cımbızlayarak analiz etmeye çalışıyor..

*

Kimine göre, yerel seçim öne çekilecek..

Kimine göre, başkanlık seçimi ‘baskın seçim’e çevrilecek..

Kimine göre, 2019 beklenmeyecek, 2018 seçim yılı olacak..

Her kafadan bir ses yükseliyor..

Neden?

*

Sistemin akordu bozuk da ondan..

Meclis anayasa değişikliğiyle sistemi değiştirdi; ama bir kısmını hemen devreye soktu, bir kısmını 2019’a, daha doğrusu, ilk yapılacak genel seçime bıraktı..

Ortaya ucube bir durum çıktı..

Hangi sistemle yönetildiğimiz belli değil..

Parlamenter sistem deseniz, değil..

Başkanlık sistemi deseniz, o da değil..

Yarı başkanlık sistemi deseniz, gene uymuyor..

*

Bir de OHAL’in getirdiği durum var.. Meclis devre dışı.. Anayasa Mahkemesi kepenkleri indirmiş vaziyette.. Bürokrasi imza atmaktan imtina ediyormuş..

Kimse önünü görmüyor.. Kimse sorumluluk almak istemiyor..

Herkes başkanlık seçimine kitlenmiş..

Herkes 2019’un kasım ayı bir an önce gelsin diye bekliyor..

*

En çok sorulan da şu..

İktidar partisi yerel seçimi öne çekip, çıkacak sonuca göre strateji belirleyip başkanlık seçimine gidebilir mi?

Hayır..

Yerel seçimi öne çekmesi için anayasa değişikliği lazım.. MHP destek verse bile sayısal çoğunluk sağlanamıyor.. Yerel seçimi öne çekmek için referanduma gitmezler..

Peki, başkanlık seçimini yerel seçimin önüne alır mı?

Gidişata bağlı..

Anketlerin diline bağlı..

*

Herkesin dilinde seçim sözcüğünün olmasının..

Partilerin yarın seçim olacakmış gibi istim üstünde olmalarının..

İttifak balonlarının şimdiden uçurulmasının sebebi bu..

Her an her şey olabilir hali!.