'Herkes ana dilini konuşmalı'

Usta yönetmen Theo Angelopoulos, 46. Altın Portakal Film Festivali'nde Kürtçe bir filmin yarışmasının önemli olduğunu vurgulayarak, ''Bütün insanlar, ana dilleriyle kendilerini ifade etmeliler'' dedi.



'Ağlayan Çayır'la başlayan üçlemenin ikinci filmi 'Zamanın Tozu'yla gündemde olan büyük usta Theo Angelopoulos, konuk olduğu 46. Antalya Uluslararası Altın Portakal Festivali'nde NTV'nin sorularını yanıtladı.



Bir rüyadaymış gibi hareket eden ve aşkın mutlak olduğuna inanan karakterlerden kurulu 'Zamanın Tozu', Stalin'in ölümünden Watergate skandalına, Vietnam Savaşı'ndan Berlin Duvarı'nın yıkılışına, son 50 yılda 20. yüzyıla damgasını vurmuş olaylara doğru bir yolculuk yapıyor.



Bir gün hepimiz göçmen olacağız



Angelopoulos, serinin üçüncü filmi ile ilgili çalışmalara da başlamış. Arka fonunda mülteciler yer alacağı filmle ilgili usta yönetmen şunları söyledi: ''Patras'ta bir gün arka sokaklarda dolaşırken, saklanan Somalili ve Afganlı mültecileri gördüm. Dar ve kötü yollardan geçerek barakalarının olduğu bölgeleri keşfettim. Orada öyle büyük bir çaresizlik içindeydiler ki, bundan çok etkilendim. Evleri ve ülkeleri yoktu artık. Mecburen kaçıyorlar, göç ediyorlar... O mültecilerden biri dedi ki, 'Biz şu anda sizin topraklarınızdayız, göçmeniz ama bir gün hepimiz göçmen olacağız' filmde bu mesele ana hikaye değil ama önemli bir katman olacak.''



Angelopoulos'a göre, Altın Portakal'da Kürtçe bir filmin yarışmasının çok önemli bir gelişme olduğunu düşünüyor: ''Bütün insanlar, kendi dilleriyle kendilerini ifade etmeliler. Yunanistan'da da birçok farklı azınlık var ve onlar da kendi dillerini konuşmakta özgürler. Bütün toplumlar zamanla çok uluslu olacak çünkü yakın bir gelecekte küresel ısınmayla çok daha fazla toplu yer değiştirmeler olacak. Tıpkı ortaçağdaki gibi... Bunu kabul etmek, bununla yaşamak ve hatta bunu kazanca dönüştürmek lazım.''



'Zamanın Tozu'nun İstanbul galası 22 Ekim Perşembe akşamı saat 21.30'da Beyoğlu Emek sinemasında yapılacak.