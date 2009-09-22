Herhalde ışık yetersiz kaldı

Galatasaray Kulübü Futbol Şube Sorumlularından Haldun Üstünel, Kasımpaşa ile yaptıkları dünkü karşılaşmada Ali Güneş'in topa eli ile müdahale ettiği pozisyonu esprili bir şekilde değerlendirdi.Lig TV'ye açıklamalarda bulunan Üstünel'e, karşılaşmanın hakemi İlker Meral'ın pozisyonu görememesinin sorulması üzerine, esprili bir şekilde, “Herhalde stat ışığı yetersiz kaldı, karanlıktan dolayı göremedi” cevabını verdi.Üstünel, sarı-kırmızılı takımın ortaya koyduğunu performansın belirtilmesini üzerine de “Bu konuda fazla konuşmak istemiyoruz. Nazar değmesini istemiyoruz” dedi.Kasımpaşa Kulübü'nün, maçta uyguladığı yüksek fiyatlı bilet politikasını da eleştiren Üstünel, “Bu maç için uygulanan bilet fiyatı politikasını farklı değerlendiriyoruz. Galatasaray taraftarı için yapılan özel bir fiyat politikası olduğuna inandık. Galatasaray taraftarına gösterilen saygı unsurunun dışına çıkıldığını düşünüyoruz. Biz de onlara bu tarz bir muamelenin gösterilmemesi gerektiğine inanarak, yanlarına oturduk” diye konuştu.