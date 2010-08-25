-HERCULES, GÜIZA İÇİN GELİYOR MADRİD (A.A) - 25.08.2010 - İspanyol spor basını, Hercules Kulübü'nün yöneticilerinin, Daniel Güiza'nın transferini Fenerbahçe ile görüşmek üzere İstanbul'a gideceklerini yazdı. AS gazetesinde yer alan haberde, Hercules Kulübü Başkanı Valentin Botella ile spor direktörü Luis Ramon Alferez'in akşam saatlerinde İstanbul'da olacakları ve Fenerbahçe ile görüşmelere başlayacakları ifade edildi. Yapılan yorumlarda, Hercules'in daha önceden 4 milyon avro olarak Fenerbahçe'ye yaptığı teklifi yükselteceği ancak sarı lacivertli kulübünün istediği öne sürülen 6 milyon avroyu veremeyeceği belirtildi. Güiza'nın yaklaşık 5 milyon avroya transfer edilmesini planlayan Hercules'in acelesi olmasa da haftasonuna kadar bu transferi bitirmek istediği iddia ediliyor. Öte yandan, Hercules'in ''birinci seçenek'' olarak gösterdiği Güiza'nın transferini gerçekleştirememesi halinde Juventus'tan ayrılması gündemde olan David Trezeguet'i alacağı ileri sürülüyor.