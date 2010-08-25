T24 LogoT24 Logo
Spor

HERCULES, GÜIZA İÇİN GELİYOR MADRİD (A.A)

25 Ağustos 2010 13:37

-HERCULES, GÜIZA İÇİN GELİYOR MADRİD (A.A) - 25.08.2010 - İspanyol spor basını, Hercules Kulübü'nün yöneticilerinin, Daniel Güiza'nın transferini Fenerbahçe ile görüşmek üzere İstanbul'a gideceklerini yazdı. AS gazetesinde yer alan haberde, Hercules Kulübü Başkanı Valentin Botella ile spor direktörü Luis Ramon Alferez'in akşam saatlerinde İstanbul'da olacakları ve Fenerbahçe ile görüşmelere başlayacakları ifade edildi. Yapılan yorumlarda, Hercules'in daha önceden 4 milyon avro olarak Fenerbahçe'ye yaptığı teklifi yükselteceği ancak sarı lacivertli kulübünün istediği öne sürülen 6 milyon avroyu veremeyeceği belirtildi. Güiza'nın yaklaşık 5 milyon avroya transfer edilmesini planlayan Hercules'in acelesi olmasa da haftasonuna kadar bu transferi bitirmek istediği iddia ediliyor. Öte yandan, Hercules'in ''birinci seçenek'' olarak gösterdiği Güiza'nın transferini gerçekleştirememesi halinde Juventus'tan ayrılması gündemde olan David Trezeguet'i alacağı ileri sürülüyor. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24