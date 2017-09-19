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Kültür-Sanat

Herakles'ten ilk fotoğraf

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - PERGE Antik Kenti'nden 57 yıl önce kaçırıldıktan sonra ele geçirildiği İsviçre'den Antalya'ya getirilen Herakles Lahdi, Antalya Müzesi'nde sergileneceği alana yerleştirildi

19 Eylül 2017 15:19

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - PERGE Antik Kenti\'nden 57 yıl önce kaçırıldıktan sonra ele geçirildiği İsviçre\'den Antalya\'ya getirilen Herakles Lahdi, Antalya Müzesi\'nde sergileneceği alana yerleştirildi. Özel bir kaplamayla çevresi kapatılan lahdin alana yerleştirilirken fotoğrafına DHA ulaştı. Lahit, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş\'un yapacağı açılış sonrası görülebilecek.
Antalya\'nın Aksu İlçesi\'ndeki Perge Antik Kenti\'nden 1960\'lı yıllarda kaçırılan Herakles Lahdi, 2010 yılında İsviçre\'nin Cenevre Gümrüğü\'nde ele geçirildi. Yaklaşık 7 yıl süren hukuk savaşının ardından 14 Eylül\'de kendi topraklarına geri dönen Herakles Lahdi, Antalya Müzesi deposundan alınarak müzedeki Lahitler Salonu\'nda, diğer lahitlerin bulunduğu alandaki özel bölüme yerleştirildi.
Antalya\'ya getirildikten sonra sadece havalimanında dışı kapalıyken görüntü alınmasına izin verilen lahdin ilk fotoğrafına DHA ulaştı. Antalya Müzesi deposuna kaldırılan lahit, yaklaşık 5 günün ardından kendisi gibi yurtdışına kaçırılıp 1998\'de Almanya\'dan getirilen ikizinin yanına konuldu. Yaklaşık 15 metrekarelik özel bir alan ve ışıklandırma yapılan Herakles Lahdi\'nin etrafı ise özel bir kaplamayla kapatıldı.
Ziyaretçilerin henüz görmesine izin verilmeyen ve fotoğrafının çekilmesine de izin verilmeyen Herakles Lahdi\'nin açılışını, önümüzdeki günlerde Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş yapacak. Açılış sonrasında lahit, ziyarete açılacak. Yorgun Herakles heykeli ile komşu olan lahit için bir de sinevizyon hazırlandı. Sinevizyonda lahdin hem tarihi özellikleri, hem de yurtdışına kaçırılış ve geri getiriliş hikayelerine yer veriliyor.

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