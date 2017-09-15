Herakles Lahdi, aynı kaderi paylaşan ikizinin yanında sergilenecek

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - PERGE Antik Kenti\'nden 57 yıl önce kaçırıldıktan sonra ele geçirildiği İsviçre\'den dün Antalya\'ya getirilen Roma Dönemi\'ne ait Herakles Lahdi, Antalya Müzesi\'nde kendisi gibi yurtdışına kaçırılıp 1998\'de Almanya\'dan getirilen ikiziyle yan yana sergilenecek.

Perge Antik Kenti\'nden 1960\'lı yıllarda kaçırılan ve 2010 yılında İsviçre\'nin Cenevre Gümrüğü\'nde ele geçirilerek, yaklaşık 7 yıl süren hukuk savaşının ardından dün ait olduğu topraklara geri dönen Herakles Lahdi, Antalya Müzesi deposunda koruma altına alındı. Herakles Lahdi, ağaçtan yapılmış ve mühürlü özel kutusundan çıkartıldı. Kapalı depoda görüntü alınmasına izin verilmeyen lahit için Antalya Müzesi\'nde Lahitler Salonu\'nda özel bir köşe hazırlanıyor. Herakles Lahdi, tıpkı kendisi gibi yurtdışına kaçırılan ve önceki yıllarda geri getirilen Yorgun Herakles Heykeli ile karşılıklı olacak. Herakles Lahdi, yine aynı şekilde üzerinde Herakles\'in 12 görevinin betimlendiği ve Perge\'deki kaçak kazılar sonucu yurtdışına kaçırılan ve 1998\'de Almanya\'daki Schwartzkopf koleksiyonundan Henkel T.A.Ş. tarafından müzeye iade edilen M.S. 2\'nci yüzyıla ait ve ikizi olarak adlandırılan Herakles Lahdi ile karşılıklı sergilenecek.

PERGE\'NİN TOPRAĞIYLA DOKU TESTİ YAPILDI

Roma döneminde M.S. 2\'nci yüzyıla ait, Herakles\'in 12 görevinin betimlendiği 235 cm boyunda, 112 cm genişliğinde ve 3 ton ağırlığındaki lahdin geri dönüş serüvenini, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Yaşar Kurt anlattı. İsviçre\'de ele geçirildikten sonra başlatılan soruşturma ve dava sürecini hatırlatan Yaşar Kurt, bu süreçte İsviçre savcısının Antalya\'ya geldiğini, Perge Antik Kenti\'nden alınan toprak ve doku örnekleriyle eserin üzerinden alınan numuneler üzerinde doku testi, bir nevi DNA testi gerçekleştirildiği söyledi. Bu DNA testi sonunda eserin Perge Antik Kenti\'ne ait olduğunun belirlendiğini belirten Kurt, ayrıca, Antalya Müzesi\'nde bulunan Herakles Lahdi\'nin ikizinin ve diğer benzer lahitlerin de bu süreçte etkili olduğunu açıkladı.

GECE GEMİYLE KAÇIRILMIŞ

Eserin Antalya\'dan kaçırılmasına ilişkin bu kaçakçılığa karışmış kişilerin de savcıya ifade verdikleri ve tanıklık yaptıklarını da dile getiren Kurt, “O gün bu işe karışanların tanık ifadeleri var. Kaçırılma işleminin nasıl olduğuna dair bilgi yok. Muhtemelen gece, ağır da çünkü yaklaşık 3 tonluk blok, büyük ihtimalle deniz yoluyla karanlıkta kaçırıldığı yönünde. Çünkü uçak veya karayoluyla mümkün değil. Kaçıran kişiler ise birtakım özel şahıslar. Bunlar genellikle koleksiyoner, bu işin ticaretini yapanlar. Tabi son ulaştığı yer koleksiyoner veya özel müzeler oluyor. Bizdeki gibi devlet müzeleri ağırlıkta değil batıda, bunlar bizim en büyük handikapımız. Karşımızdaki muhatap devlet müzesi değil, koleksiyonerler, kendi özel müzeleri ve birtakım şahıs veya şirketler\" dedi.

ÖZEL IŞIKLANDIRMA

Antalya Rolöve ve Anıtlar Bölge Müdürü Cemil Karabayram, Herakles lahdinin müzede kendi dönemine, Herakles dönemine ait lahitlerle aynı alanda sergileneceğini belirtti. Karabayram, \'Yorgun Herakles\'te olduğu gibi lahit için özel bir alan ve özel bir aydınlatma sistemi kurulacağını kaydetti. Lahdin, Antalya Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı denetiminde ve Antalya Rolöve ve Anıtlar Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda teşhir edileceği alana oturtulmasının sağlanacağını belirten Karabayram, “Çünkü yaklaşık 3 ton ağırlığında bir eser ve taşımaya çok dikkat edilmesi gerekiyor. Eserin sergileneceği alanın alt zeminine güçlü bir taş blok hazırlandı ve o blok taş lahdi taşıyacak. Duvara ise renk skalası hazırlanıyor. Eser beyaz olduğu için, eseri ön plana çıkartacak koyu renkli bir mizansen hazırlanıyor\" dedi.



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