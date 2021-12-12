"Her zaman dünyada olup biteni öğrenmek istemişimdir"; Hindistan'da 104 yaşında okuma yazmayı öğrenen kadın hayalini gerçekleştirdi

Hindistan’da Thiruvanchoor köyünde yaşayan Kuttiyamma, 104 yaşında okuma yazmayı öğrenerek hayat boyu hayalini gerçekleştirdi.

The Guardian’da yer alan habere göre, Kerala şehrinin Thiruvanchoor köyünde yaşayan 104 yaşındaki Kuttiyamma, akşam okuluna gittikten sonra eyaletin ilkokul sınavlarına girdi. Sınava giren en yaşlı kadın olan Kuttiyamma, okuryazarlık alanında yüzde 89, matematikte yüzde 100 başarı elde etti.

Eyaletin Eğitim Bakanı, 104 yaşındaki kadının başarısını paylaşarak attığı tweette “Yaş, öğrenmek için bir bariyer değildir. Sevgi ve saygıyla Kuttiyamma ve tüm yeni öğrenenlere en iyi dileklerimi iletiyorum” yazdı.

Gerçekleştirdiği hayali mutlulukla duyuran Kuttiyamma, her sabah rutinine gazeteleri okumayı eklediğini söyledi. Kuttiyamma “Her zaman dünyada neler olduğunu öğrenmek istemişimdir. Gençlerden bana gazeteleri okumalarını isterdim. Her zaman kendi adımı ve adresimi yazabilmek de istemişimdir” dedi.