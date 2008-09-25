Her yol Paris değilmiş!

UEFA Kupası 1. tur rövanş maçında önümüzdeki hafta Paris Saint-Germain ile deplasmanda karşılaşacak olan Kayserispor’da vize krizi yaşanıyor.







2-1’lik maçın rövanşını 2 Ekim’de Paris’te oynayacak olan Sarı-Kırmızılılar’da menacer Süleyman Hurma, 15 gündür tüm çabalara rağmen vize alamadıklarını söyleyerek, “Fransa’dan gelen talep doğrultusunda bugün ‘tam kadro’ olarak saat 09.00’da Ankara’daki Konsolosluk’ta olmamız istendi. Tüm takımın parmak izini alacaklarmış” dedi.



Türkiye Kupası maçı nedeniyle takımla birlikte İskenderun’da bulunan Hurma sözlerine şöyle devam etti: “Bize yarın (bugün) sabah 09.00’da randevu verilmiş. Ankara’ya gitmemiz imkansız. Maçtan 18.00’de çıkıp 01.00’de Kayseri’de olacağız. Kayseri-Ankara 6 saat. Dönüşle birlikte 12. Ne o, UEFA’da Paris’e rövanşa gideceğiz! Paris’i biz seçmedik. Kurada çıktı. O vizeyi belirledikleri koşullarda almaya gitmeyeceğiz. Gerekirse maçı da yapmayacağız. Kendi ülkemizde böyle bir muameleyi kesinlikle kabul etmiyoruz”



Hafta sonunda Eskişehir ile oynayacaklarını da belirten Hurma, “Dinlenemeyeceğiz, antrenman yapamayacağız, ekstra yorulacağız. Onlara Türkiye’ye gelmeleri için, ‘Gidin Monaco’dan Türk Büyükelçiliği’nden vize alın, parmak izi verin’ desek dünya ayağa kalkar. Biz turist değiliz. Terörist hiç değiliz. Biz sporcuyuz. Valilikten gri pasaport alıp, görevli olarak gidersek vize yok diye biliyorduk, Fransa Konsolosluğu, “Bakanın oğlu bile geldi, parmak izi verdi” demiş. Bu şartlarda gitmeyeceğiz” diye konuştu.



Fanatik gazetesinin haberine göre, Fransız Konsolosluğu, Türkiye Futbol Federasyonu’nun da devreye girmesi üzerine Kayserisporlu futbolcuların Ankara’ya gelmesine gerek olmadığını ancak başkan ve yönetim kurulu üyelerinin, menacer Süleyman Hurma’nın ve teknik direktör Tolunay Kafkas ile diğer teknik ekibin Ankara’ya gelmesini şart koştu. Ancak Kayserispor’un geri adım atmayacağı öğrenildi.



