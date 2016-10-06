Her yıl 7 milyon kişi hava kirliliği nedeniyle hayatını kaybediyor

Hava kirliliğini “görünmez katil” olarak tanımlayan Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) verilerine göre, hava kirliliği nedeniyle her yıl 7 milyondan fazla ölüm meydana geliyor. DSÖ verilerine göre akciğer kanserine bağlı ölümlerin yüzde 36’sı, Kronik Obstruktif Akciğer Hastalıklarına bağlı ölümlerin yüzde 35’i, inmeye bağlı ölümlerin yüzde 34’ü ve kalp hastalıklarına bağlı ölümlerin yüzde 24’ünün sorumlusu hava kirliliği.

Türk Tabipleri Birliği, Halk Sağlığı Uzmanları Derneği ve Türk Toraks Derneği, 15 Ekim'de Salt Galata'da “Nefes Alamıyoruz: Hava Kirliliği & İklim Değişikliği & Sağlık” konulu sempozyum düzenleyecek.

Evlerde ısınma amacıyla kömür, odun, kuru bitki kök ve dalları ve tezek yakılmasının neden olduğu ev içi hava kirliliğine bağlı olarak dünyada her yıl 4.3 milyon kişi hayatını kaybediyor.

Türkiye’de hava kirliliğinin son yıllarda giderek arttığı, gerek resmi veriler gerekse bilimsel raporların, Türkiye’nin hemen tüm illerindeki hava kirlilik düzeyinin Dünya Sağlık Örgütünün normal kabul ettiği değerlerin çok üzerinde olduğunu gösterdiği açıklandı. Kömürlü termik santrallerin sağlık etkilerini inceleyen bir başka rapora göre Türkiye’de yalnızca kömürlü termik santrallerinin neden olduğu hava kirliliği nedeniyle her yıl en az 2 bin 876 erken ölüm, 4 bin 311 hastaneye yatış ve 637 - 643 işgünü kaybı yaşanıyor. Öte yandan dünya genelinde dış ortam hava kirliliğini azaltmak amacıyla PM 2.5 dahil birçok önlem alınırken Türkiye genelinde PM 2.5’un ölçümü bile yapılmadığı belirlendi. Bu küçük partiküllerin, başta akciğer kanseri, kronik bronşit, astım, ani kalp krizlerine, kalp ritim bozukluklarına, inmelere yol açmakta ve özellikle çocuklarda astım prevalansında artışa, akciğer fonksiyon bozukluklarına, otizme neden olduğu açıklandı.

"İklim değişikliğinin gündeme alınması ve tartışılması zorunlu hale gelmiştir" açıklamasında bulunan Türk Tabipleri Birliği, hava kirliliği konusunda uzmanlık derneklerinde farkındalık yaratıp konuya dikkat çekmek amacıyla sempozyumun yapılmasına karar verildiğini bildirdi. Türk Tabipleri Birliği, Halk Sağlığı Uzmanları Derneği ve Türk Toraks Derneği tarafından gerçekleştirilecek sempozyum 15 Ekim'de Salt Galata'da.