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Yaşam

Her yıl 650 bin Türk evleniyor

Türkiye'de 5 yıl içinde 3 milyon 587 bin kişi evlendi. Evlenen kişi sayısı her yıl artış gösterirken, boşanmada aynı artış yok.

23 Eylül 2008 03:00

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre Türkiye’de evlenen kişilerin sayısı her yıl artıyor.

2001 yılında 555 bin 106 kişi evlenirken bu rakam 2006 yılında 652 bin 239 kişiye ulaştı. 2003’de 577 bin 260, 2004’te 627 bin 639, 2005’te 653 bin 901 kişi dünya evine girdi.

Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin’in verdiği bilgiye göre, Türkiye genelinde 2001 yılından itibaren 5 yıl içinde 3 milyon 587 bin 191 kişi evlenirken evlenen kişi sayısı da her yıl artış gösterdi.

En çok evlenme yaşanan illerin başında İstanbul gelirken İstanbul’u Ankara ve İzmir izledi. Türkiye genelinde evlilik rakamları bir önceki yıla göre artış gösterirken boşanma rakamlarında aynı artış görülmedi. Bu dönemde Türkiye’de 572 bin 885 kişi boşandı. Bu yıllar içinde Hakkâri’de 120, Bitlis’te 201, Siirt’te 239, Şırnak’ta da sadece 299 çift ayrıldı.

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