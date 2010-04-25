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Yaşam

Her yıl 5 yaş yaşlanıyor

İngiltere'de yaşayan 11 yaşındaki Harry Crowther, doğuştan gelen bir hastalık nedeniyle, 5 kat hızlı yaşlanıyor.

25 Nisan 2010 03:00

T24 - İngiltere'de yaşayan 11 yaşındaki Harry Crowther, doğuştan gelen bir hastalık nedeniyle, 5 kat hızlı yaşlanıyor.


Her yıl 5 yaş yaşlanıyor

Tıp dilinde 'Atipikal Progeria' (APS) denilen bir gen hastalığına sahip olan Crowther, kendi yaşıtlarından 5 yaş daha yaşlı gözüküyor.

Hastalığına rağmen hiçbir şeyden vaçgeçmeyeceğini söyleyen çocuk, "Arkadaşlarımla okula gidiyorum. Ağaca tırmanıyorum. Bazen vücudumdaki eklemlerde ağrılar oluyor. Böyle durumlarda oturup dinlenmek istiyorum" diyor.

Harry'nin annesi Sharron yaşlanma hastalığının 8 milyonda bir rastlandığını söylüyor. Sharron, "Oğlum eklem yerlerinin acısını önlemek için 4 farklı ilaç kullanıyor" diye konuşuyor.

Baba John Crowther, çocuğunun derisinin çok inceldiğini ancak tedavisi hiç aksatmadıklarını belirterek, "Günlük egzersiz yapıyoruz. Ancak çabuk yorulduğu için az koşabiliyor" diyor.


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