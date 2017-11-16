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Ekonomi

Her yıl 125 bin “aceleci bebek” doğuyor

İstanbul, 16 Kasım (DHA) – Acıbadem Kadıköy Hastanesi’nde 17 Kasım Dünya Prematüre Günü kapsamında, prematüre bebek aileleri ve doktorları bir araya gelerek "zaferlerini" kutladı

16 Kasım 2017 20:18

İstanbul, 16 Kasım (DHA) – Acıbadem Kadıköy Hastanesi’nde 17 Kasım Dünya Prematüre Günü kapsamında, prematüre bebek aileleri ve doktorları bir araya gelerek \"zaferlerini\" kutladı.
Etkinliğin açılış konuşmasını Acıbadem Kadıköy Hastanesi Direktörü ve Başhekimi, Çocuk Cerrahisi Uzmanı Dr. Mustafa Candan yaptı. Dr. Candan konuşmasında yenidoğan yoğun bakımında bir süre zaman geçiren bebekleri biraz daha ayrıcalıklı, biraz daha özel bebekler olarak düşündüğünü belirterek “Onların büyük çoğunluğu biraz aceleci bebekler, tez canlılar. Ama ufacık bedenlerine inat, oldukça savaşçı bir ruha sahipler” dedi.
Etkinlikte konuşan Acıbadem Kadıköy Hastanesi Neonatoloji Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Atalay Demirel de ülkemizde her yıl yaklaşık 125 bin prematüre bebeğin aramıza katıldığını belirtti.
Yrd. Doç. Dr. Atalay Demirel özellikle 2000 yılından sonra gelişen teknolojiler sayesinde yaşanılan sağlık sorunları ve kayıp oranlarında ciddi azalma olduğuna dikkat çekerek, “Doğum sonrasında karşılaşılabilecek sorunlara hazırlıklı olmak, bunları zamanında saptayıp tedavileri yapabilmek ve kalıcı bir problem olduğunda iyileştirici bakımını yapmak tedavinin ana basamaklarını oluşturuyor. Prematüre bebeklerin deneyimli yenidoğan uzmanlarının, çocuk doktorlarının ve yoğun bakımdaki bebeklerin birebir bakımlarından sorumlu olan yenidoğan hemşirelerinin olduğu merkezlerde izlenmeleri yaşamsal öneme sahip” dedi. (Fotoğraflı)

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