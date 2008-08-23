T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Her yerde bomba

Yol kenarında 2 parça tesirli el bombası ile 1 ses bombası bulundu...

23 Ağustos 2008 03:00

Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde, Tem Otoyolu'nun kenarında patlamamış 2 parça tesirli el bombası ile 1 ses bombası bulundu.

 

Edinilen bilgiye göre, Tem Otoyolu'nun Dörtdivan ilçesinin Göynük Ören mevkinde yol kenarında hayvanlarını otlatan bir çoban yerdeki el bombalarını fark etti.

 

Çobanın ihbarı üzerine gelen Gerede İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, patlamamış 2 parça tesirli el bombası ve 1 ses bombasının bulunduğu alanda güvenlik önlemi alarak, inceleme yaptı. Ankara'dan gelen özel ekipler, bombaları imha etti. Bombalarla ilgili tahkikat başlatıldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24