Her yerde bomba

Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde, Tem Otoyolu'nun kenarında patlamamış 2 parça tesirli el bombası ile 1 ses bombası bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Tem Otoyolu'nun Dörtdivan ilçesinin Göynük Ören mevkinde yol kenarında hayvanlarını otlatan bir çoban yerdeki el bombalarını fark etti.

Çobanın ihbarı üzerine gelen Gerede İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, patlamamış 2 parça tesirli el bombası ve 1 ses bombasının bulunduğu alanda güvenlik önlemi alarak, inceleme yaptı. Ankara'dan gelen özel ekipler, bombaları imha etti. Bombalarla ilgili tahkikat başlatıldı.