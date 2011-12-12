Her yer Noel Baba

T24- Yaklaşan yeni yıl ve Noel tatili nedeniyle dünyanın birçok yerinde sokağa dökülen Noel Baba kılığındaki binlerce insan renkli görüntüler oluşturdu.









Radikal'in haberine göre, New York’taki Grand Central İstasyonu’nda toplanan binlerce Noel Baba, dans eşliğinde ‘Ho-ho-ho’ diye bağırırken, kutlamaların yapıldığı tren istasyonu kırmızıya boyandı.





Noel sezonunun başlangıcı dolayısıyla 32 farklı ülkede yapılan ‘Santacon Festivali’nin coşkuyla kutlandığı kentlerden biri de İskoçya’nın Edinburgh şehriydi.





Soğuk havaya aldırmayan binlerce Noel Baba, kentin en işlek caddesinde koşarken, ulaşımlarını toplu taşımayla yapan Noel Babaların aynı noktalara gitmek istemeleri ilginç görüntülere neden oldu.



