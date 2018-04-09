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Yaşam

Her yemek yediğinizde 100'den fazla minik plastik parçası yutuyor olabilirsiniz!

Heriot-Watt Üniversitesi araştırmasına göre, ortalama bir kişi her yıl 13,731 veya 68,415 parça mikroplastik yutuyor

09 Nisan 2018 22:42

İskoçya’da bulunan Heriot-Watt Üniversitesi’nin araştırmasına göre her yediğiniz yemekte ortalama olarak 100’den fazla minik plastik parçasının bulunma ihtimali var.

Yeşilist’te yer alan habere göre, bu mikroplastikler çok büyük ihtimalle sentetik kumaşlardan ya da halı gibi ev tekstil ürünlerinden geliyor. Bu ürünlerden kopan parçacıklar daha sonra evdeki toza tutunarak daha küçük parçalara bölünüyor.

Araştırmaya göre bir kişi her yıl ortalama olarak bu tozlar ile taşınan mikroplastiklerden 13,731 veya 68,415 parça kadarını  sadece yemek yediği sırada yutuyor.

 

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