Her yemek yediğinizde 100'den fazla minik plastik parçası yutuyor olabilirsiniz!

İskoçya’da bulunan Heriot-Watt Üniversitesi’nin araştırmasına göre her yediğiniz yemekte ortalama olarak 100’den fazla minik plastik parçasının bulunma ihtimali var.

Yeşilist’te yer alan habere göre, bu mikroplastikler çok büyük ihtimalle sentetik kumaşlardan ya da halı gibi ev tekstil ürünlerinden geliyor. Bu ürünlerden kopan parçacıklar daha sonra evdeki toza tutunarak daha küçük parçalara bölünüyor.

Araştırmaya göre bir kişi her yıl ortalama olarak bu tozlar ile taşınan mikroplastiklerden 13,731 veya 68,415 parça kadarını sadece yemek yediği sırada yutuyor.