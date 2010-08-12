Her yaş grubuna farklı vitamin

T24- Her yaşın farklı vitamin ve mineral ihtiyaçları vardır. Genç, orta yaşlı ve yaşı ilerlemiş kadınların da alması gereken vitaminler farklıdır.



İngiliz Sunday Times gazetesi farklı yaş gruplarındaki kadınların alması gereken vitaminleri listeledi:

20'li yaşlar

Bu dönemde, dengeli ve yeterli beslenme ile vücudun ihtiyaç duyduğu vitamin ve mineraller sağlanabilir. Ancak, ergenlik döneminde yaşanan hormonal değişimler ve cilt sorunlarına karşı A vitamini alınabilir. Adet döneminde yaşanan kan kaybı ve yapılan diyetler, yirmili yaşlarındaki kadınlarda kansızlığa yol açabilir. Kansızlık için demir kaynağı olan kırmızı et ve ıspanak, brokoli gibi sebzeler tercih edilmeli.

30'lu yaşlar

Genellikle kadınların anneliğe adım attığı bu dönemde, sağlıklı bir hamilelik geçirmek için folik asit desteği büyük önem taşıyor. Hamilelik döneminde kalsiyum kaynağı olan D vitamini de alınması gereken vitaminlerden. Süt ve süt ürünlerinde bulunan kalsiyumu, brokoli, lahana, kabak ve konserve balıklardan alabilirsiniz.

40'lı yaşlar

Bu yaşta vitamin ihtiyaçları yine değişir. Antioksidan özelliği olan C ve E vitaminleri, aynı zamanda kemikler için kalsiyum desteği sağlayan D vitamini bu dönemde ihtiyaç duyulan vitaminlerdir. Antioksidan vitaminler, kalp sağlığınızı korurken, cilt yaşlanmasına karşı da etkili olacaktır.

50'li yaşlar

Bu yaş grubundaki kadınlar, 40'lı yaşlarda aldıkları vitaminlere devam etmeli ancak E vitamini desteğini artırmalılar. E vitamini, cilde faydalı olduğu kadar vücudun kalp, sinir, bağışıklık sistemleri için de faydalı bir vitamin. Vücutta ödem, kramp için de E vitamini yardımcı olacaktır.

60'lı yaşlar

Kadınların bu dönemde kalsiyum ve D vitamini seviyesini artıran vitaminlere ihtiyacı var. Aynı zamanda, çinko ve B12 vitamin desteği bu dönemde sağlık için büyük önem taşıyor. Yetişkinlerin yüzde 40'ında B12 vitamini eksikliği varken, 65 yaş üstü kişilerin yüzde 20'si B12 eksikliği problemi yaşıyor. B vitamini, et, süt ve yumurtada bulunuyor