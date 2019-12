Her üç Türk kadınından biri şiddet mağduru

Türkiye Psikiyatri Derneği Genel Başkanı Şeref Özer, tüm dünyada kadının şiddete uğrama oranının yüzde 17-75 arasında değiştiğini, Türkiye’de ise her 3 kadından birinin fiziksel şiddet gördüğünü söyledi.



Bugün, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Dayanışma Günü. Özer, Avrupa Konseyi’nin 2002 raporunda 16 ile 44 yaş arasındaki kadınların en sık ölüm ve sakat kalma nedeninin “şiddet” olarak tespit edildiğine dikkati çekerek şu çarpıcı bilgileri verdi:



Dünyada her 1 dakikada 380 kadın gebe kalıyor. Bu gebeliklerin hemen hemen yarısı planlanmamış ya da istenmeyen gebelikler.



ABD’de her yıl yaklaşık 4 milyon kadın eşlerinin tacizine uğruyor. Bu taciz olaylarının 4 bini kadının ölümüyle sonuçlanıyor. Birinci basamak sağlık hizmetlerine başvuran kadın hastaların yaklaşık yüzde 14-28’i aile içi şiddet kurbanı olduklarını söylüyor.



ABD’de yapılan ulusal çalışmalarda, her yıl 1 milyonun üzerinde kadın eş ya da partnerlerinin tecavüzüne maruz kaldıkları aktarılıyor. Kadınlar bir yıl içinde en az 6 şiddet girişimine maruz kaldıklarını söylüyor. Birleşmiş Milletler’in verilerine göre tüm dünyada kadının şiddete uğrama oranı yüzde 17-75 arasında.



Türkiye’de yılda en az 25 töre cinayeti işleniyor. Fakat gerçek sayı bunun çok üzerinde. Namus ve töre adına kadınlara yönelik kötü muamele, işkence, öldürme, intihara zorlama oranı son yıllarda yüzde 25 oranında arttı.



Aile Araştırma Kurumu tarafından 1997’de yayımlanan verilere göre; Türkiye’de ülke genelinde kadına yönelik fiziksel şiddet sıklığı yüzde 16.5, sözel şiddet sıklığı yüzde 12.3. Bu sayıların gerçek oranların çok altında olduğu kabul ediliyor.



Malatya’da kırsal alanda yapılan bir araştırmada kadınların aile içinde yüzde 55 oranında sözel, yüzde 18 oranında ise fiziksel şiddete maruz kaldıkları görüldü.



Psikiyatri polikliniklerine başvuranlarda aile içinde çeşitli şiddet türlerine maruz kalma oranının yüzde 29 ile yüzde 57 arasında değişiyor. En sık başvuru gerekçesi fiziksel şiddete uğrama.



Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine göre 2001-2004 arasında aile içi şiddete maruz kalanlarda ölüm oranı yüzde 65’in üzerinde.



Geçen yıl Ayşe Gül Altınay ve Yeşim Arat tarafından yapılan “Türkiye’de Kadına Yönelik Şiddet” başlıklı tüm illeri kapsayan geniş ölçekli araştırmaya göre; Türkiye’de her 3 kadından birinin fiziksel şiddet gördüğü saptandı.



Hayatı boyunca eşinden en az bir kez fiziksel şiddet görmüş kadınların oranı Türkiye genelinde yüzde 35, doğu genelinde ise yüzde 40.