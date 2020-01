'Her üç saniyede bir Suriyeli çocuk mülteci oluyor'

Suriye'de beşinci yılına giren savaş nedeniyle yerlerinden edilmiş Suriyelilerin sorunları Bahçeşehir Üniversitesi'nde düzenlenen bir konferansta konuşuldu. Konferansta bir sunum yapan BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Türkiye Temsilciği’nden kıdemli uluslararası koruma memuru Muhammed Fatih Kadah her üç saniyede bir Suriyeli çocuğun mülteci durumuna düştüğünü söyledi.

Konferansta Suriyelilerin istihdamına, eğitimine yönelik planlamalar yapılması gerektiğine dikkat çekildi.

Al Jazeera'da Sümeyye Ertekin'in haberine göre Bahçeşehir Üniversitesi Medeniyet Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen konferansın başlığı "Suriyeli Sığınmacılar ve Türkiye" idi. Konferansın açılış konuşmasını yapan Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın, Türkiye’ye gelen iki milyona yakın sığınmacının çoğunun geri dönmeyeceğini söyledi. Türkiye’nin Suriyelilere barınma, gıda ve sağlık konusunda ciddi yatırımlar yaptığını hatırlatan Yalçın, artık Suriyelilerin istihdamına, eğitimine yönelik planlamalar yapılması gerektiğine dikkat çekti.

"İstatistiklere göre buraya gelen insanların çok büyük bir kısmı genç nüfus. Yani 6-19 yaşları arasındaki nüfus. Onların üçte biri lise mezunu. Önemli olan artık bir gerçeği kabul edip herkesin, her kurumun bu elinden geldiği kadar bu sorunun çözülmesinde destek olmasıdır. Bu konuda üniversitelere büyük sorumluluk düşüyor. Şu anda Türkiye'de 195 üniversite var. Bunların 185'inde eğitim öğretim yapılıyor. Bu üniversitelerin her biri 30 öğrenci kabul etse 5500 öğrenci öğrenciyi kabul etmiş olacaksın. Demek ki her üniversite üzerine düşeni yamak durumundadır çünkü problem hepimizin problemidir."

“Suriyeli öğrenci üniversite birincisi oldu”

MEDAM Başkanı Yard. Doç. Dr. Burhan Köroğlu ise, bu göç dalgasının Türkiye için yeni olmadığını, 1. Dünya Savaşı ile başlayan bölgesel problemin bir parçası olduğunu belirtti. Türkiye’nin Suriye krizi sonucu yaşanan göç dalgasını fırsata çevrilebileceğini ifade eden Köroğlu, son yıllarda çok sayıda yabancı öğrencileri olduğunu belirterek, bu öğrencilerin başarılı olanlarına burs verdiklerini söyledi.

"Geçen yıl üniversite birincimiz bir Suriyeli idi. Üniversitemizin en başarılı öğrencisiydi. Ben bu öğrencimizle bundan yaklaşık üç yıl önce karşılaştım. Bana ilk ödevini verdiğinde şaşırdım, şüphelendim. Acaba gerçekten kendi mi yazdı diye. Biliyorsunuz hocalar hep şüphelenir. Daha sonra ders notlarına baktım. Çok olağanüstü başarılı bir öğrenciydi. Bunun üzerine de okul idaresinin de dikkatini çektim. Bütün notları 4.00’dı. 3.99 notu yoktu. Biz onu önce Amerika’daki bir okuldaki programa gönderdik. Oradan da tam başarı ile gelince kendisine eğitim bursu verdik. Geçen yıl birincilikle mezun oldu. Bu bizim için gerçekten büyük bir onur. Bu yıl da üniversitemizin bursu ile master programına başladı. Bu örnekler herhalde yüzleri bulacaktır."

Konferansa katılan Afet Koordinasyon Yönetimi (AFAD) Başkanı Dr. Fuat Oktay ise, Türkiye’deki Suriyeliler için yapılan çalışmalardan bahsetti. Türkiye’deki 25 barınma merkezinde 280 bin Suriyeli’nin kaldığını ifade eden Oktay, kapasitenin 330 bine yakın olduğunu kaydetti. Oktay, kamplardaki eğitim, sağlık ve barınma hizmetlerini anlattı.

AFAD Başkanı Fuat Oktay, bundan sonra Suriyeli bilim insanları, mühendisler ve sanatçılardan oluşan grubu nasıl değerlendirebilecekleriyle ilgili çalışmalar yaptıklarını kaydetti. Kampların dışında 1.5 milyonun üzerinde bir nüfus olduğuna dikkat çeken Fuat Oktay, toplam Suriyeli nüfusunun yüzde 30-35’inin okul çağındaki çocuklardan oluştuğunu söyledi.

"En az 600-700 bin civarında okul çağında çocuk var. Bunların 80 binine kamplarda eğitim veriyoruz. 26 binine de kendi devlet okullarımızda eğitim veriyoruz. Geri kalanı da başta STK’lar olmak üzere yine Milli Eğitim Bakanlığı koordinatörlüğünde ve akreditasyonunda bugün itibariyle 220 bin çocuğa eğitim veriyoruz. Yani bir nesli kaybolmaktan kurtarıyoruz. Ama toplama baktığımızda bu sayı üçte bir oranında. Yani hâlâ üçte ikisine ulaşamamış durumdayız."

Fuat Oktay bu çocuklar için UNICEF’ten ve dünyandan destek istediklerini ancak gerektiği kadar destek bulamadıklarını ifade etti.

Her üç saniyede bir Suriyeli çocuk mülteci oluyor

Konferansta bir sunum yapan BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Türkiye Temsilciği’nden kıdemli uluslararası koruma memuru Muhammed Fatih Kadah da her üç saniyede bir Suriyeli çocuğun mülteci durumuna düştüğünü söyledi. Bunun aslında mülteci sorununun boyutlarını gösterdiğini kaydeden Kadah, dünyanın bu denli yoğun bir göç hareketini görmediğini ifade etti.

"2014 yılı BMMYK kayıtlarına göre insanların en yoğun yer değiştirdiği yıl olarak kayıtlara geçti. Dünya genelinde mülteci sayısı 60 milyonun üzerinde bir rakama ulaştı. Bunların 4’te biri çocuklardan oluşuyor. 20 milyonu kendi ülkeleri dışında mülteci durumunda yaşamakta. Her gün 42.500 kişi yerlerinden edildi. Yükün tamamını gelişmekte olan ve krizlere komşu olan ülkeler çekiyor. Krizlerden uzak Batı toplumları değil. En büyük mülteci kriziyle karşı karşıyayız. Türkiye ise krizin tam olarak merkezinde. Türkiye Suriyelilere en çok yardım eden ülke konumunda."

Avrupa Göçmenler, Mülteciler ve Yerinden Edilmiş İnsanlar Komisyonu Üyesi Prof. Dr. Pelin Gündeş Bakır, ORSAM Başkanı Şaban Kardaş da konferansta Suriyeli sığınmacılar ile ilgili konuşmalar yaptı. Avrupa’nın Suriyeli göçmenlere yönelik politikalarından da bahsedilen konferansta, konuşmacılar Batı ülkelerinin ve Avrupa’nın Suriye’nin bu insani krizinde daha fazla rol oynaması ve Türkiye'ye destek olması gerektiğine dikkat çekti.