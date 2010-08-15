Her üç işsizden biri baba!

T24 - Ankara Ticaret Odası, 3 milyonu aşan işsizin bulunduğu Türkiye’de, her üç işsizden birini aile reislerinin oluşturduğunu, 4 milyon aile reisinin de kayıt dışı çalıştığını ortaya koydu.







Ankara Ticaret Odası (ATO), 3 milyonu aşan işsizin bulunduğu Türkiye’de, her üç işsizden birini aile reislerinin oluşturduğunu ve toplam işsiz aile reisi sayısının 1.5 milyon kişiyi geçtiğini açıkladı.







Başkanı Sinan Aygün’ün gözaltına alındıktan sonra uzun süredir ara verdikleri raporları yeniden hazırlamaya başlayan ATO’nun TÜİK’in Hane Halkı İşgücü istatistiklerinden derlediği araştırmaya göre, Türkiye’de Nisan 2010 itibarıyla 1 milyon 649 bin işsiz aile reisi bulunuyor.







2010 Nisan ayı itibarıyla işsizlik oranı yüzde 12 iken, işsiz sayısı 3 milyon 71 bin kişiyi buluyor. İşsizlik rakamlarına, iş aramayıp işbaşı yapmaya hazır olanlar ve mevsimlik çalışanlar da dahil edildiğinde, geniş anlamda işsiz sayısı 5 milyon 118 bine, işsizlik oranı da yüzde 18.5’e yükseliyor. İşsiz olan aile reisi sayısı 1 milyon 123 bin. Bu rakama iş aramayıp işbaşı yapmaya hazır olan 513 bin aile reisi ile mevsimlik statüde çalışan ancak bu mevsimde işsiz olan 13 bin aile reisi de eklendiğinde işsiz aile reislerinin sayısı 1 milyon 649 bine yükseliyor.

Ne iş olsa yapacaklar

Raporun ortaya koyuduğu sonuçlar özetle şöyle:

* Nisan 2010 verilerine göre, işsiz aile reislerinin yüzde 90’ı erkek, yüzde 10’unu kadın.

* İşsiz aile reislerinin yüzde 77.3’ü kentlerde yaşıyor.

* İşsiz aile reislerinin yüzde 76’sının iş arama süresi bir yıldan çok. 270 bin aile reisi bir yıldan fazla süredir evinin geçimine katkıda bulunamıyor.

* TÜİK’in 2009 yılı işgücü istatistiklerine göre, işsiz her 100 aile reisinden 28.5’i “ne iş olsa yaparım” diyerek nitelik gerektirmeyen işlere de razı.

* 2010 Nisanı’nda Türkiye’nin 71.2 milyon sivil nüfusunun 18.8 milyonunu 15 yaşından küçükler; 52.4 milyonunu da 15 üzerinde çalışabilir yaştaki nüfus oluşturuyor.

* Çalışabilir yaştaki nüfus içerisinde aile reisi sayısı da 19 milyon 153 bin kişi.

* 11 milyon 580 bin kişi yoksulluk riski altında yaşıyor.

* Geçim derdi, yaşam koşulları, bulabildikleri takdirde çalışanların ek işte çalışması sonucunu getiriyor.

* 2010 Nisan ayı sonuçlarına göre, aile reislerinin 535 bini geçimlerini sağlayabilmek için ek iş yapmak durumunda kalıyor.

* Ek iş yapanların yüzde 98’ini erkekler oluşturuyor.

* 4 milyon 46 bin aile reisi, bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olmadan çalışıyor. Emeklilik başta olmak üzere sosyal haklardan mahrum kalan kayıt dışı çalışanlar, kendisinin ve ailesinin yararlanacağı sağlık harcamalarını da cepten karşılamak zorunda.

* Hane reislerinin en yoğun çalıştıkları sektörü, yüzde 33 ile mali kurumlar, sigorta, taşınmaz mallara ilişkin işler, yardımcı iş hizmetleri, toplum hizmetleri, sosyal ve kişisel hizmetleri içeren hizmet sektörü oluşturuyor.





Araştırma sonuçlarını değerlendiren Aygün, ithalata dayalı büyüme, yüksek cari açık gibi ekonomi politikaları sonucunda işsizlik sorununun kronikleştiğine dikkat çekerek, “Ailede genç işsizliği hafif şiddetli deprem etkisi yaratıyorsa, aile reisinin işsizliği büyük şiddetli deprem etkisi yaratıyor, temel direği yıkılıyor. Aile reisi iş buluncaya kadar da depremin artçı sarsıntıları sürüyor” dedi.





İşsizlikle mücadele konusunda kısa sürede ciddi ve etkili politikalar geliştirilmesi gerektiğine dikkat çeken Aygün, istihdam öncelikli, yeni istihdam alanları ortaya çıkaracak politikaların uygulanması gerektiğini de söyledi.