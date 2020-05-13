"Her şeyi tedavi ediyor" diyerek çamaşır sulu karışım tanıtan kiliseye ceza kesildi

Avustralya'da bir kilise yeni tip Koronavirüs (Covid-19) hastalığı dahil her hastalığa çözüm olarak "mucize" ilaç diyerek çamaşır suyu barındıran bir karışım önerdi. Kiliseye yasa dışı şekilde karışımı tanıttığı için ceza verildi.

Avustralya'da terapötik ürünleri denetleyen Terapötik Mallar İdaresi, "Mucize Mineral Çözüm" (MMS) diyerek Koronavirüs'e karşı çözüm iddia eden ürünü tanıtan kiliseye para cezası verdi. Kilisenin önerdiği çözüm karşımının içinde çamaşır suyu ve dezenfektan olduğu ortaya çıktı.

Kilisenin internet sitesinde söz konusu karışımın herhangi bir bilimsel kanıta dayanmadan "Alzheimer'dan sıtmaya her şeyi tedavi ettiği" iddia ediliyordu.

Terapötik Mallar İdaresi, kiliseye 151 bin Avrustralya Doları para cezası verdi.