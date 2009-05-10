Her şeye rağmen kocasını çok seviyor

ABD’de yüz nakli yapılan ilk kişi olan Connie Culp, yaşadıklarını ABC News’ten Diana Sawyer’a anlattı. "Kocamı beni yüzümden vurup tanınmaz hale getirdiği gün affettim. Çünkü onu seviyorum" dedi.



Hürriyet’in haberine göre, beş yıl boyunca burunsuz gezdiğini, çocukların ’canavar’ diye kendisinden kaçtığını anlatan Sawyer, "Şimdi yüzümde sivilce görünce şikáyet ediyorum. Doktorlar gülüyor" diye konuştu.



Önceki hafta yeni bir yüze kavuşan 46 yaşındaki Connie Culp’un kábusu 2004 yılında başladı. Tartıştığı kocası Thomas Culp, silahı yüzüne doğrultup ateş etti. Connie Culp, "Birileri size bir şey doğrultup tehdit ediyorsa, eninde sonunda bunu yapacaktır" dedi. Connie Culp, saldırı sonrasında silahı kendisine çevirip intihar girişiminde bulunan kocasını affettiğini ve kocasının da yaptıklarından pişman olduğunu söyledi.



Donörü tanımıyor



Saldırı sırasında burnu, yanakları ve çenesi parçalanan, tat ve koku alma hissini kaybeden Connie Culp, "Artık iyimser olmak istiyorum" diye konuştu. Donör hakkında aynı yaşta ve boyda oldukları dışında pek bir şey bilmediğini belirten Culp, "Ebediyen onlara minnettar kalacağım, çünkü onlar olmasaydı, benim de yüzüm olmazdı" dedi.



30 ameliyat geçiren ve 22 saatlik yüz nakli operasyonu ise Cleveland Kliniği’nde gerçekleştirilen Connie Culp’un yeni dış görünüşünün, saldırı öncesi haliyle hiç ilgisi yok. Ama artık bir burun sahibi olduğu için memnun. "Gördüğüm kadarıyla iyi duruyor. Kızım da öyle diyor. O bana yalan söylemez" diye sürdürdü sözlerini.



Yeni bir Connie



Connie Culp, yaşadığı kötü tecrübenin ardından sevdikleriyle daha çok vakit geçirmeye önem verdiğini belirtti. "Şimdi bir yere gitmeden önce, onlara sarılıyorum. Çünkü bu kişiyi bir daha görüp görmeyeceğinizi bilmiyorsunuz" diye devam etti. Ameliyatı gerçekleştiren ekibin lideri Dr. Maria Siemionow ise, "Connie, hiçbir zaman donöre benzemeyecek. Saldırı öncesi haline de geri dönmeyecek. Kendi mimikleriyle yeni bir yüz, yeni bir ifade oluşacak. Ve bu yeni Connie olacak" dedi.



