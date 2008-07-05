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Spor

Her şeye rağmen Domenech

Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Jean-Pierre Escalettes, Raymond Domenech'in milli takımı çalıştırmaya devam edeceğini bildirdi.

05 Temmuz 2008 03:00

Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Jean-Pierre Escalettes, Raymond Domenech'in milli takımı çalıştırmaya devam edeceğini bildirdi.

 

FFF yönetim kurulu, Escalettes'in başkanlığında toplanarak, 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda grubundan çıkamayarak, turnuvaya veda eden milli takımın çalıştırıcısı Domenech'in, göreve devam edip etmeyeceğini görüştü.

 

Escalettes, toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, Domenech'in kalmasından yana karar alındığını belirtirken, ''Domenech'in teknik direktörlük geçmişi kötü değil. Bizi, 2006 Dünya Kupası ve 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası finallerine çıkardı. Ancak Domenech'in misyonu yeniden tanımlanacak'' dedi.

 

Fransa takımı, (C) Grubu'ndaki ilk maçında berabere kalıp, son iki maçta da yenilerek, aldığı 1 puanla turnuvaya veda etmişti.

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