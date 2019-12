'Her şey geride kaldı'

Fenerbahçeli futbolcu Uğur Boral, kötü günlerin geride kaldığını belirterek, iki kupayı da kazanacaklarını söyledi.





Fenerbahçeli futbolcu Uğur Boral, hedeflerinin Turkcell Süper Lig şampiyonluğu ile Fortis Türkiye Kupası olduğunu söyledi.



Uğur, Fenerbahçe Gazetesi'nin 63. sayısına verdiği röportajda, bu sene takım olarak amaçlarının, hem lig, hem de kupayı kazanmak olduğunu ifade etti.



Uğur, sözleşmesinin bitimine 6 ay kala Fenerbahçe Kulübü'ne imza attığını hatırlatarak, ''Bu olay Türkiye futbol tarihinde bir ilktir. Benim için de büyük bir olaydı. Sözleşmemin bitimine daha 6 ay varken, korkusuzca imza atmak ve karşılaşacağım bütün zorluklara göğüs germeyi peşinen göze almak. Bunların hepsi Fenerbahçe formasını giymek içindi'' dedi.



İlk amacının Fenerbahçe formasını giymek olduğunu ve bunu başardığını dile getiren sarı-lacivertli oyuncu, ''Ondan sonraki hedefim de 100. yılda şampiyon olmaktı, onu da arkadaşlarımızla birlikte başardık. Avrupa'da çeyrek final oynadık, bu da bizim için büyük bir başarıydı. Ben de bunları yaşadığım için çok mutluyum. İlerleyen yıllarda da öncelikli hedefim, Fenerbahçe forması ile Avrupa'da kalıcı başarılar elde etmek. Bunun yanı sıra bu sene lig ve Fortis Türkiye Kupası'nı kazanmak. Bu hedef sadece benim değil, aynı zamanda takım arkadaşlarımın da hedefi'' diye konuştu.



Son haftalarda mağlup ettikleri Sivasspor ve Kayserisporlu oyuncuların kendileriyle skor konusunda dalga geçmesi konusundaki soru üzerine Uğur, ''Sivasspor ve Kayserispor'un yaptığı çok ayıp. Biz Fenerbahçe'yiz. Biz nasıl her takıma saygı gösteriyorsak, onların da bize saygı göstermeleri lazım. Dolaylı yoldan bize laf atıyorlardı. Bir futbolcu, televizyona çıkıp bir başka futbolcuya laf atamaz. Neticede taş bize geldiğinden, bu da bizim için ayrı bir motivasyon kaynağı oldu'' dedi.



''HER ŞEY GERİDE KALDI''



Çok büyük ağrılarla maçlara çıktığını ve bu sene tatil yapmadığını kaydeden Uğur, ''Sezona çok iyi başladım ve iyi maçlar çıkardım, sonra gerileme dönemine girdim. Ben hep şunu savunuyorum, takım iyiyse hepimiz iyiyiz, takım kötüyse hepimiz kötüyüz. Bir oyuncu maçı tek başına çıkıp alamaz, takım kötü ise sen iyi olamazsın. Ben buna inanmıyorum. Türk olduğumuz için, nedense ilk eleştiriler hep bize geliyor. Oyunu takım olarak değerlendirip, öyle yorum yapılması lazım. Takımın kötü sonuçlar almasında hepimizin suçu var. Ama inanıyorum ki her şey geride kaldı'' diye konuştu.



Taraftarların fazla sabırsız olduğunu ve gol gelmedikçe en ufak hatada tepki verdiğini anlatan sarı-lacivertli oyuncu, ''Fenerbahçe camia olarak sabırsız ve asla başarısızlığa tahammülü yok. Türk olduğumuz için, bunu direkt olarak ilk hisseden bizleriz. Böyle olunca da istediğimiz hareketleri yapmaktan biraz çekiniyoruz. Ama seyircimiz bizleri, yanlış hareketlerimizden sonra da desteklerse, mücadele etme gücümüz çok daha artıyor. Sivasspor maçında oyundan çıkarken taraftar beni alkışladı. O an çok duygulandım. Ben de gerçek bir Fenerbahçeli olduğum için, formamı öperek Fenerbahçe'yi ne kadar sevdiğimi göstermek istedim'' dedi.



Sivasspor maçlarının çıkışları olduğunu belirten Uğur, ''Kupada çok iyi bir skor elde ettik. Çok büyük bir aksilik olmazsa kupada finale çıkacağız. Finalde taraftarımız ile birleşerek bu sene kupayı almak istiyoruz. Kazandığımız bu güvenle bütün maçlarımızı alıp yolumuza devam etmek istiyoruz'' derken, ''Müthiş solak Uğur Boral, Sivasspor maçları ile geri döndü mü'' sorusunu ise ''Evet, diyebilirim. Ayrıca daha fazla çalışarak bunun devamını getireceğim'' diye yanıtladı.