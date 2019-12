Her öğrenciye kredi

Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, kredi isteyen ve evraklarını tamamlayan her öğrenciye burs ya da kredi verildiğini söyledi.



Bakan Hüseyin Çelik, TBMM Genel Kurulunda, Milli Eğitim Bakanlığı, YÖK, ÖSYM, YURTKUR ve 94 üniversite bütçesinin görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Çelik, CHP'nin başvurusu üzerine belediyelerin öğrencilere verdiği bursun iptalinin ardından mağduriyetlerin nasıl giderileceği sorusuna, ''Yasal düzenleme yapılmadan mağduriyetlerin giderilmesi mümkün değil. Yasa çıkarma, TBMM takdirinde. Ama biz Hükümet olarak, yasal düzenleme yapılması konusunda üzerimize düşeni yapacağız. Bu yönde yasal çalışma yapacağız. Öğrencilerin mağduriyetini lehe çevireceğiz'' diye konuştu.



Çelik, ''CHP'nin çarşaf ve şalvar açılımının üniversitede türbanlı örencilerin mağduriyetinin giderilmesine katkısı olup olmayacağı'' sorusuna, bunun farklı bir polemik konusu olduğuna işaret ederek, ''Türkiye'de standardı koyan CHP değil, Anayasa ve yasalardır. CHP bir şey yaptı diye o meşrulaşmaz ya da gayrı meşru olmaz'' dedi.



Okulların güvenliği konusundaki bir soru üzerine Çelik, ''Biri kötü niyetli olduğu zaman Danıştay'a da başka yere de gidip yapabilir. Bir veli olarak da öğretmenin yakını olarak da okula girebilir. İçişleri Bakanlığı ile birlikte, okul önlerinin MOBESE kameralarla izlenmesini sağladık. Okul etrafında, öğrencileri uyuşturucu ve diğer kötü alışkanlıklara bulaştıracak unsurlar için önlem alındı. Beşiktaş'ta bir okul kantinini işleten kişinin öldürülmesi, talihsiz bir olaydır, münferit olaylardan biridir'' diye konuştu.



‘En şeffaf ihaleler...’



Çelik, Türkiye'de en şeffaf yapılan ihalelerin kitap basımını ve teminine yönelik ihaleler olduğunu ifade ederek, medyanın önünde ve canlı yayında yapıldığını kaydetti.



Ortaöğretim kitapları için yapılan ihaleye 32, ilköğretim kitapları ihalesine ise 27 firmanın katıldığına işaret eden Çelik, ''Kendi aralarında anlaştıkları kanaati bizde hasıl olduğu için ihaleyi iptal ettim. Firmalara, 'Bakın, maliyet fiyatları şunlardır. Bunun makul bir kar payı vardır. Bunun üzerine çıkarsanız kesinlikle, hiçbir şekilde sizden kitap almayız' dedik. Milli Eğitim Bakanlığının bu işten karı, 30-40 trilyon lira civarında oldu. Bizim alnımız açık, yüzümüz ak'' dedi.



Kredi isteyen ve evraklarını tamamlayan her öğrenciye ya burs ya da kredi verdiklerini kaydeden Çelik, bu konuda bir sorun olmadığını söyledi.



Çelik, milli eğitim müdür yardımcısı, şube müdürü ve ilköğretim müfettişlerinin mağduriyetlerinin giderilmesine dönük çalışma yapıldığını, bunun geçmişe dönük hak kayıplarının da giderilmesini kapsadığını kaydetti.



Doçentlerin geçerli yabancı dil puanının düşürülmesi konusunda söz vermediğini, buna taraftar da olmadığını belirten Çelik, her bilim adamının mutlaka bir yabancı dil bilmesi gerektiğini vurguladı.



‘Bir lise üzerinde 5 tabela’



Lise çeşitliliğine dayalı ortaöğretimi program çeşitliliğine esası üzerine yeniden düzenlediklerini ifade eden Çelik, bununla hem tasarruf yapılması hem de karmaşanın giderilmesinin amaçlandığını vurguladı. Bir endüstri meslek lisesi binasının üzerinde beş ayrı tabela bulunduğuna dikkati çeken Çelik, 2009 yılında mesleki eğitim için MEB kaynakları dışında İşsizlik Fonundan ayrılan 540 trilyon lira ilave kaynak aktarıldığını söyledi.



Gelişme güçlüğü ve eleman temininde güçlük çeken yeni üniversitelerin durumunun ilk Bakanlar Kurulu toplantısında ele alınacağını bildiren Çelik, bu üniversiteler için ek kaynak verileceğini bildirdi.



En mağdur olandan en iyiye doğru bir skala çıkaracaklarını kaydeden Çelik, ''81 ilde üniversite kurmak bu ekibe, Hükümetimize ve 23. Dönem Parlamentosuna nasip olmuştur. Bu üniversiteler ayakları üstünde durduktan sonra Tarsus'a da İskenderun'a da yapılır. Türkiye'nin potansiyeli de buna müsaittir. Şimdi metropol şehirler ikinci üniversiteyi istiyor. Kayserililer gelip 'bütün binalarını biz yapacağız, bize ikinci üniversiteyi kurun' dediler. Şimdi onu müzakere ediyoruz. Bu tip teklifleri de değerlendiriyoruz. AKP daha uzun süre iktidardadır. Bunların hepsi giderilecektir'' dedi. (AA)