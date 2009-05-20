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Yaşam

Her öğrenciye 'dil pasaportu'

İlk ve ortaöğretimde okuyan 10-18 yaş grubundaki bütün öğrenciler artık ’dil pasaportu’ sahibi olacak.

20 Mayıs 2009 03:00

Bir ilk gerçekleşiyor. İlk ve ortaöğretimde okuyan 10-18 yaş grubundaki bütün öğrenciler artık ’dil pasaportu’ sahibi olacak.

İlk ve ortaöğretimde okuyan 10-18 yaş grubundaki bütün öğrenciler artık ’dil pasaportu’ sahibi olacak. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Avrupa Konseyi’ne üye ülkelerde uygulamaya konulan öğrencilerin dil öğrenimlerini ve kültürel deneyimlerini kaydedebilecekleri, dil pasaportu, dil biyografisi ve dil dosyasından oluşan ’Avrupa Dil Portfolyosu’ doküman setini okullarda ders kitapları ile birlikte ücretsiz dağıtma kararı aldı.

Portfolyonun, en önemli bileşenini oluşturan dil pasaportunda öğrencilerin dil becerileri, sertifikaları, diplomaları ve değişik dillerde edinilmiş deneyimlerinin kaydı tutulacak.

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