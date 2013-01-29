Her mutsuzluk depresyon değil

Her olumsuz duyguyu, ‘depresyon’ çatısı altına almayı alışkanlık haline getirmişiz ancak işin uzmanlarına göre, insanı üzen veya mutsuz hissettiren her duygu tedavi gerektiren depresyonla ilintili değil.

Depresyon, günlük hayatımızda her olumsuz duygu durumumuzun günah keçisi ilan edilirken akıllara “neyin depresyon olmadığı “ sorusu da geliyor. Psikiyatri Uzmanı Bora Telaferli, insanı negatife düşüren her duygunun depresyon olmadığını söylüyor.

ntvmsnbc'de yer alan habere göre, yaşamın, her zaman beklentilerimizi karşılamadığını, bazen bizi kayıplar ve düş kırıklıkları ile karşı karşıya bıraktığını belirten Psikiyatri Uzmanı Bora Telaferli, en yıkıcı duygulardan biri olan matemin de hemen depresyon olarak nitelendirilmemesi gerektiğini vurguluyor.

Bu mevcudun kaybı veya beklenenin gerçekleşmemesi karşısında hissedilen üzüntünün yaşamın doğal parçası olduğunu belirten Telaferli, şöyle devam ediyor: “İnsanın doğası gereği durumlar karşısında uygun duygulanım içine girmesi ve bunu ifade etmesi beklenir. Yaşanan bir kayba karşı verilen normal tepki, matem reaksiyonu yaşanması gereken bir süreçtir; depresyon değil. Oyuncağı kırılan çocuğun, sevgilisi terk eden bir insanın, yakınını kaybeden bir kişinin, kaybı için yaşadığı hüzün bunun karşıtı olan sevincin, mutluluğun anlamını daha açık olarak idrak etmesini ve o dinginliğe ulaşmak için çabalamasına, karşıt duygulardan da yapıcı olarak yararlanmasına yardımcı olur. Duyguları anlamlı kılan, karşıtlarının varlığıdır. Terazinin olumsuz kefesindeki duygular, tedavisi gerekli “depresyon” değil, yaşanması gereken duygulardır.”

Psikiyatri Uzmanı Bora Telaferli, depresyon algısıyla ilgili başlıkları ise şöyle sıralıyor:

Depresyon ne değildir?

• Depresyon utanılacak bir şey değildir.

• Depresyon yalnızca kendini “üzgün” hissetmek değildir.

• Depresyon bir karakter zaafı veya zayıf kişilik belirtisi değildir.

• Depresyon kendi kendine üstesinden gelinecek bir “duygu durumu” değildir.

• Depresyon sıradan meslek erbabı olmayan insanların teşhis ve tedavi edeceği, bilgi verebileceği bir durum değildir.

• Depresyon internette rastlanılacak “aşağıdaki sorulardan şu kadarına yanıtınız evet ise depresyondasınız” diye tanımlanan bir ölçek ile tanısı konacak bir durum değildir.

• Depresyon yalnızca o an için, tanı kriterlerinde listelenmiş belirtilerden herhangi birini taşıyor olmak değildir.

Depresyon nedir?

• Depresyon diyabet ve kalp hastalığı gibi bir hastalıktır.

• Depresyon tıbbi olarak tanımlanmış, etraflı tıbbi ve psikiyatrik değerlendirme ve muayene sonrasında tanısı konabilecek olan bir hastalıktır.

• Depresyon yalnızca kişinin ruh halini değil, tüm bedenini etkileyen bir hastalıktır.

• Depresyon kişinin günlük yaşamını etkileyen ve kendisi ve yakınları için ıstıraba neden olan bir durumdur.

• Depresyon, yaşam boyunca insanların beşte birinde görülen sık rastlanan bir tablodur.

• Depresyon önemsenmesi, teşhis ve tedavisi için sağlık kurumlarına başvurulması gereken bir sağlık sorunudur.