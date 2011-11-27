Her milyonuncu yolcuya hediye



T24- İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü (İETT) toplu taşımayı teşvik amacıyla hafta boyunca toplu taşıma araçlarını kullanan her milyonuncu yolcuya bir aylık dolum yapılmış seyahat kartı hediye edecek.







İETT tarafından toplu ulaşımın tartışıldığı bir platform oluşturmak, Türkiye ölçeğinde toplu ulaşımın stratejilerinin belirlenmesinde ve somut çözümlerin uygulamaya geçirilmesine ön ayak olmak amacıyla organize edilen “2. Toplu Ulaşım Haftası” etkinlikleri kapsamında, 1-2 Aralık tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesinin önderliğinde, İETT'nin koordinatörlüğünde İstanbul Ulaşım AŞ, Şehir Hatları, TCDD ve TÖHOB'un desteğiyle “4. Ulaşım Sempozyumu ve Sergisi” düzenlenecek.

Etkinliklere İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen toplu ulaşım otoritelerinin temsilcileri, büyük şehir belediyeleri, belediyelerdeki kent içi ulaşım birimleri, üniversitelerin ulaştırma bölümleri, akademisyenler, deniz, kara, demiryolu ve raylı sistem ulaşımında ürün tedarik eden ve hizmet veren tüm firmalar, sivil toplum kuruluşları katılacak.

“2. Toplu Ulaşım Haftası” boyunca toplu ulaşım sistemlerini tanıtmak ve sevdirmek amacıyla ilköğretim okulu öğrencilerine yönelik gezi programları ile temalı resim ve fotoğraf yarışmaları düzenlenecek.

İETT tarafından hazırlanan “Toplu Ulaşımda Görgü ve Nezaket Kuralları” kitapçığı hafta boyunca okullarda “Toplu Ulaşım Kültürü” dersi olarak okutulacak. Ayrıca İstanbul'un büyük meydanlarında halkın sesi panosu ve grafiti duvarları kurulacak, İstiklal Caddesi ve Mecidiyeköy metrobüs durağında sokak konserleri düzenlenecek.

Toplu taşımayı teşvik amacıyla hafta boyunca toplu taşıma araçlarını kullanan her milyonuncu yolcuya bir aylık dolum yapılmış seyahat kartı hediye edilecek. Ayrıca bu yılki etkinliğin ana teması olan “erişilebilirlik” uyarınca, Haliç Kongre Merkezi'nin önüne tam erişilebilir özellikli örnek bir platform (durak) kurulacak.





Açıklamada görüşlerine yer verilen İETT Genel Müdürü Hayri Baraçlı, toplu ulaşımın bir kültür olduğunu ve bu kültürün geliştirilmesi için adımlar attıklarını belirtti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın çizdiği vizyon doğrultusunda geçen yıl başlattıkları “Toplu Ulaşım Haftası” etkinliklerini, yoğun ilgi görmesi üzerine bu sene daha geniş bir katılım ve daha zengin bir etkinlikler dizisi halinde sürdürmeye karar verdiklerini ifade eden Baraçlı, şunları kaydetti:

“İETT'nin öncü kimliğini bir kez daha ön plana çıkarmak suretiyle toplu ulaşım kültürü ve bilincinin belirli seviyede devam etmesi için geçen yılki etkinliklerin sonuç bildirgesinde yayınladığımız amaçlara uygun olarak, ulusal bazda bir birlik kurulması için çalışmalara başladık. Böylece İstanbul başta olmak üzere diğer şehirlerin toplu ulaşım birimlerinin yöneticileriyle bir araya gelerek mart ayında 'Türkiye Toplu Taşımacılar Birliği' kuruluş çalıştayını gerçekleştirdik. Birlik çatısını oluşturmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz.”