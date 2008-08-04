Her kültürden "güzellik"

Hitit, Urartu, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı gibi farklı kültürlere dair güzellikleri görmek için sadece iki haftanız kaldı. Türk ve İslam Eserleri Müzesi’nde açılan ‘Farklı Kültürlerde Güzeli Arayış’ sergisi 17 Ağustos’ta sona eriyor. Anadolu topraklarında kök salmış farklı medeniyetlere ait eserleri ‘güzeli arayış’ konseptiyle bir araya getiren sergide Arkeoloji Müzesi, Topkapı Sarayı, Ayasofya, Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Antalya Müzesi gibi yedi farklı müzeden derlenmiş taş, mermer, altın, gümüş, ahşap, cam, halı, kilim gibi toplam 700 parça eser yer alıyor.



Serginin proje danışmanı Gürol Sözen’e göre sergi bir anlamda farklı kültürlerin kendiliğinden uzlaşmasını yansıtıyor: “10 bin yılın öyküsü bu, uygarlığın büyük serüveni. Araştırmalarımızın devam ettiği 6 yıl boyunca birçok kültürün güzellik anlayışı nasıldı; birbirlerinden nasıl ve niçin etkilendiler; dil, din, ırk ayırmaksızın neden aynı simgeleri kullandılar gibi soruların yanıtlarını aradık. Şiir, destan ve kral mektuplarıyla bağlantılar kurup günümüzle paralelliklerini örneklemeye çalıştık. Gördük ki Anadolu topraklarında, 10 bin yılı kapsayan bir zaman diliminde insanoğlu, güzeli arayışın peşini hiç bırakmamış. Daireler, kareler, çaprazlar, dalgalı ve kesikli çizgiler, üçgenler, gamalı haçlar... Hayat ağaçları, rozet çiçekleri, kartallar, ejderler, kuşlar, aslanlar, kalpler, eller, gözlerle bezeli sonsuz bir arayış, yani hayatın kendisi. Bu simgelerin her biri, günümüzde de sürüyor. Gelecekte de süreceğine kuşkumuz yok. Bu sergi bir başka anlamda farklı kültürlerin kendiliğinden uzlaşmasıdır.”

Sergiye paralel olarak Gürol Sözen ve Prof. Zeynep Sözen tarafından hazırlanan ‘Anadolu Topraklarında Güzeli Arayış’ kitabının da satışa sunuldu. Sergi ve kitap hakkında daha ayrıntılı bilgi için: http://www.guzeliarayis.com

