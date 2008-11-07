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Yaşam

Her kravat renginin bir anlamı var

Her kravat renginin bir anlamı var. Bu nedenle İş görüşmesinde seçtiğiniz kravat, geleceğinize mal olabilir

07 Kasım 2008 02:00

Her kravat renginin bir anlamı var. Bu nedenle İş görüşmesinde seçtiğiniz kravat, geleceğinize mal olabilir

İş görüşmesine giderken, mor bir kravat seçerseniz bu kibirli olduğunuzun işareti olarak algılanabilir ya da pahalı, dokuma bir kravat mülakatçıyı "ezebilir".

Kravat üreticisi Peckham Rye'ın hazırladığı stil rehberinde, kravatın rengi ve tipinin onu taşıyanla ilgili büyük ipuçları verdiği belirtildi.

Telegraph gazetesinde yayımlanan habere göre, mor kravat "kibir ve gösterişe", kahverengi bir kravat ise "güvenilir" olduğunuza işaret ediyor. Sarı kravat takanlar göze çarpmaya hevesli ve farklı olmaktan korkmuyorlar.

Kırmızı kravat, güçlü, tutkulu ve erkeksi bulunurken, kızıl kahve ya da lacivert kravatlar uyum, sükûnet ve güven duygularını yansıtıyor. İlgi görme ve beğenilme isteğinin ifadesi olduğu için, pembe renk önerilmiyor.

Peckham Rye yetkilisi David Walker, bir iş görüşmesine giderken seçilecek kravat konusunda uyarıda bulunuyor.

Walker, "Mülakata giderken asla pahalı, parlak renkli, iddialı dokuma kravat takmayın, bu sizinle görüşme yapan kişi üzerinde ezici bir üstünlük yaratabilir. Daha tutucu olan baskılı bir kravat takılmalı" diye konuştu.

David Walker ayrıca, "Sadece ve sadece palyaço olmak için başvurduysanız papyon kravat takın" önerisinde bulundu.

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