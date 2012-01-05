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Her kişi için birer hatim indirildi ŞANLIURFA (A.A)

05 Ocak 2012 23:56

-Her kişi için birer hatim indirildi ŞANLIURFA (A.A) - 05.01.2012 - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, Van depreminde hayatını kaybeden her kişi için birer hatim indirildi. Müftülük yetkililerinden alınan bilgiye göre, Hüseyin Polat Cami imam hatibi Mahmut Aydın öncülüğünde Viranşehir Müftülüğü personeli, cami cemaati ve vatandaşlarla, Van depreminde hayatını kaybedenler için bir süre önce Kur'an-ı Kerim okunmaya başlandı. Viranşehir Müftüsü Abdulrakip Arslan, depremin ardından Türkiye'nin, tüm felaketlerde olduğu gibi ''tek yürek'' olarak yöre halkının yaralarını sarmak için seferber olduğunu söyledi. Viranşehirlilerin de maddi yardımların yanı sıra okudukları hatimle manevi yardımda da bulunduklarını belirten Arslan, ''Depremde hayatını kaybeden her vatandaşımız için bir hatim indirme seferberliğimizin sonuna geldik. Okunan hatimlerimizin sayısı 650 oldu, destek verenlerden Allah razı olsun'' dedi. Arslan, hatim okuyarak manevi destek veren tüm vatandaşlara, cami cemaatine ve bu programı başlatan imam Mahmut Aydın'a da teşekkür etti. Depremde hayatını kaybeden 650 kişi için birer hatim okuduklarını ifade eden Aydın, hatme katkı sunan tüm Müslümanlara şükranlarını sunduğunu dile getirdi. Aydın, bu kapsamda cumartesi günü akşam saatlerinde spor salonunda hatim duası programı gerçekleştireceklerini ifade ederek, vatandaşları bu programa davet etti.

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