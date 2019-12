'Her kadın seksi olur'

'Aşk-ı Memnu'da Müjde Ar kadar seksi olamayacağı düşünülen Beren Saat, baştan çıkaran bir kadın karakterine nasıl büründüğünü anlattı.



'Aşk-ı Memnu'nun yıllar önce TRT'deki versiyonunda Müjde Ar'ın oynadığı 'Bihter' rolünü canlandıran Beren Saat, başlangıçta, bazı kişilerin kendisine "Müjde Ar çok seksi bir kadındı. Sen değilsin ne olacak, hadi bakalım" dediklerini söyledi.



CNNTURK'te Beyazıt Öztürk ve Meral Okay'ın sundukları 'Nası Yani?'nin konuğu olan Beren Saat, 'seksi' imajını nasıl oluşturduğunu şöyle anlattı:



Bu iş beyinde bitiyor



"Dişilik her kadının beyninde var. Öyle kategorize etmeyin. Her kadın isterse, ona focus olursa ortaya çıkabilir diyordum. Bu iş beyinde bitiyor. Tabii ki duruşla ilgili, tavırla ilgili. İnsan bir takım şeyler düşünüyor tabi, masada nasıl oturur, nasıl durur vs. O kadınsal bir güdü galiba. Bir şekilde geliveren bir şey."