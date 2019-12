Her hapşırığı grip sanmayın

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Alper Şener, yaptığı açıklamada, hapşırığın adeta vücudun verdiği bir alarm olduğunu belirtti.Özellikle Helenistik dönemde hapşırığın tanrıların uyarısı olarak algılandığını, Uzakdoğu medeniyetinde de hapşırmanın, birinin hakkınızda konuştuğu şeklinde yorumlandığını anlatan Şener, Avrupa'da ise özellikle 14. yüzyılda veba salgını sırasında papanın emriyle her hapşırana, "God bless you (Tanrı seni kutsasın)" denilmeye başlandığını söyledi. Şener, her hapşırığın hastalık belirtisi olmadığını ifade ederek, refleks olarak yutak, yüz, göğüs ve karın kaslarının kasılması ile oluşan hapşırıkta, uyaranların daha çok keskin koku, toz ve ani ısı değişimleri olabildiğini vurguladı.Hapşırığın önlenmesi istenen bir durum olmadığına işaret eden Şener, ancak üst solunum yolu enfeksiyonlarına sebep olan virüslerin yol açtığı hapşırık için tedbir alınması gerektiğini bildirdi.Yrd. Doç. Dr. Alper Şener, bir refleks olarak ortaya çıkan bu duruma, astım gibi alerjik tablolarda müdahale edilmesi gerektiğine değinerek, artan hapşırığın alerjik etkisinin olabileceğini, bu nedenle astım hastalarında hapşırığın önlenmeye çalışıldığını anlattı.Grip aşısına da değinen Şener, sözlerini şöyle sürdürdü:"Eğer hapşırıkla birlikte yaygın halsizlik, burun akıntısı ve tıkanıklığı, boğazda yanma hissi varsa grip açısından dikkatli olmak gerekir.Aslında tüm bu bulgular başlamadan sezonluk bir aşı olan grip aşısı yaptırmakta fayda vardır. Aşının koruyuculuğu yüzde 90'ın üstündedir. Ancak özellikle hastalarımızın çoğu, aşı olmalarına rağmen grip olduklarını söylüyor.Hastalarımız üst solunum yolu enfeksiyonu bulgularını griple özdeşleştiriyor. Bu tabloya sebep olan 300'ün üstünde virüs vardır. Özellikle 65 yaşın üstündekiler ile şeker, kalp, hipertansiyon, kanser, siroz, astım, kronik bronşit gibi hastalığı olan herkesin grip aşısı olması gereklidir."