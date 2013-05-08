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Sağlık

‘Her gün makarna yiyen kilo veriyor’

Yeni bir araştırma her öğlen yemeğinde aynı gıdanın tüketilmesinin kilo vermede etkili olduğunu ortaya çıkardı

08 Mayıs 2013 18:43

Buffalo ve Vermont Üniversitesi’nde yürütülen çalışmada, bilim insanları bir hafta boyunca her gün öğle yemeğinde makarna yiyen kişinin 24 saatin sonunda 100 kalori daha az aldığını belirledi.

Araştırmanın sonunda, her gün aynı yemeği yiyerek rutine dönüşen öğünler sayesinde bazı gıdalara alışkanlık geliştirildiği ve yeme isteğinin köreldiği ortaya çıktı.

ntvmsnbc.com'un haberine göre,ünlü oyuncu Jennifer Aniston’ın ‘Friends’ dizisinde rol aldığı 10 yıl boyunca tavuk ve avakadoyla yapılan Cobb salatasını tüketerek formunu koruduğu söyleniyor. Ancak uzmanlar böyle bir diyetin beslenme bozukluklarına yol açabileceğini belirtti.

Beslenme uzmanı Lee Holmes, “Son zamanlarda sağlıklı yemek çılgınlığı yaşanıyor. Vücudunuzun neye aç olduğunu bilmelisiniz” dedi.

Araştırma, ‘American Journal of Clinical Nutrition’ dergisinde yayımlandı.

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