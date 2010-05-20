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Çevre

Her gün denize 5 bin varil ham petrol sızıyor

ABD'nin Meksika Körfezindeki petrol sızıntısının bir bölümünün Louisiana kıyısına ulaştığı bildirildi.

20 Mayıs 2010 03:00

T24 - ABD'nin Meksika Körfezindeki petrol sızıntısının bir bölümünün Louisiana kıyısına ulaştığı bildirildi.

Çevre felaketinin fotoğrafları için TIKLAYIN

Louisiana Valisi Bobby Jindal, bataklık bölgede botla yaptığı incelemenin ardından, ''Bu zift ya da yağ tabakası değil, kalın petrol yağı'' dedi.

Öte yandan sızıntının güçlü bir okyanus akıntısına kapılan bölümünün Küba'ya ulaşma ihtimali yüzünden Amerikalı yetkililerin Kübalı yetkililerle bağlantıya geçtiği bildirildi.

Amerikan Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi(NOAA), güçlü okyanus akıntısının petrolü, Florida Keys olarak bilinen takımadalara, Küba'ya, hatta ABD'nin doğu kıyısına kadar taşıyabileceği uyarısında bulunmuştu.

Louisiana sahillerinin 80 kilometre açıklarındaki Deepwater Horizon platformunun 22 Nisanda bir patlamanın ardından batmasından sonra her gün denize 5 bin varil (800 bin litre) ham petrol sızması, büyük bir çevre felaketi tehdidi oluşturuyor.


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