Her gün 200 kız çocuğu erken gebelikten ölüyor

UNFPA Türkiye temsilcisi Zahidul Huque 'Çocuk Anneler: Ergenlerde Gebelik Sorunuyla Yüzleşmek' başlıklı 2013 Dünya Nüfusunun Durumu Raporu'na göre dünyada her gün 200 kız çocuğunun ergenlik döneminde yaşadığı erken gebelik nedeniyle öldüğünü söyledi.

Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi ile Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu'nun (UNFPA) ortak çalışması kapsamında, 'Dünya Nüfusunun Durumu Raporu'nun 2013 kopyası İletişim Bilimleri Fakültesi'nde açıklandı. Bu yılki teması 'ergen gebeliği' olarak belirlenen raporun açıklanması nedeniyle düzenlenen toplantıya UNFPA Türkiye Temsilcisi Zahidul Huque, Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nezih Orhon, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof.Dr. Sinan Özalp ile çeşitli kurum temsilcileri katıldı.

Sorunun çözümü kızların okuması

Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre, ergen gebeliğin kız çocuklarının üzerinde ölümcül etki yarattığına dikkat çeken Huque şöyle konuştu:

"Gelişmekte olan ülkelerde her gün 18 yaşın altındaki 20 bin kız çocuğu doğum yapıyor ve maalesef her yıl yaklaşık 70 bin ergen, gebelik ve çocuk doğurma nedeniyle ölmektedir. Dünyanın her bölgesinde yoksul, eğitim düzeyi düşük ve kırsal alanlarda yaşayan kız çocuklarının gebe kalma olasılığı, refah düzeyi yüksek, eğitimli ve kentlerde yaşayan kız çocuklarına oranla çok daha yüksektir. Raporumuz daha uzun süre okula giden kız çocuklarının gebe kalma olasılığının çok daha düşük olduğunu gösteriyor. Eğitim, kız çocuklarını gelecekteki iş ve geçim fırsatları için hazırlarken, onların özgüvenlerini ve statülerini artırmakta ve onlara yaşamlarını etkileyen kararlarda daha fazla söz hakkı vermektedir. Eğitim aynı zamanda çocuk yaşta evlilik olasılığını azaltıp çocuk doğurma yaşını geciktirmekte, bunların sonucunda daha sağlıklı doğumlara yol açmaktadır."

Türkiye'de kadınların yüzde 25'i 18 yaşından önce evleniyor

Erken yaşta gebelik ve doğumun, anne ile çocuğun sağlığını olumsuz yönde etkilediğini ifade eden Zahidul Huque "Kız çocukları meslek sahibi olma ve çalışma haklarından yoksun bırakılmakta, ekonomik özgürlükleri engellenmekte, yoksulluk ve sağlık riskleri ile baş başa bırakılmaktadır. Türkiye'de 25-49 yaşlarındaki kadınların yüzde 25'inin 18 yaşına kadar, yüzde 5'inin de 16 yaşından önce evlendikleri belirlenmiştir. Erken yaşta evlilik ve gebeliklerin önlenmesinde mevcut yasal düzenlemelerin uygulamalara yansıtılması önemlidir. Yoksulluğun giderilmesi, toplumda cinsiyet eşitliğinin sağlanması, toplumdaki geleneksel yaşam daha iyi yönde düzeltilir ise çocuk anneler azalacaktır" dedi.