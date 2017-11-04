"Her fırsatta kutsallara sığınan AKP’li siyasiler, Akyurt'taki mezarlığı satışa çıkardı"

CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, Ankara'nın Akyurt ilçesine bağlı Saracalar’da bulunan 3 bin 689 metrekarelik mezarlık arazisinin satışa çıkarıldığını söyledi. Hakverdi, “Her fırsatta kutsallara sığınan AKP’li siyasilerin kutsalları arasında kabirlerinde yatan geçmişimiz bulunmamakta mıdır” dedi.

Hakverdi’nin açıklaması şöyle:

AKP iktidarının basiretsiz iç ve dış politikaları sayesinde yaşanan krizlerin tüm yükü halkımızın sırtına yüklenmeye devam ediyor. Ekonomik politikalar alt üst olmuş durumda. Yabancı ve yerli sermaye Türkiye’yi riskli alan olarak gördüğünden yatırımlar durma noktasına geldi. Adeta günü kurtarma telaşına düşen hükümet yüksek faiz ile dolar ve avro’daki artışın önüne geçemiyor. Yine bugün açıklanan rakamlara göre enflasyon son 9 yılın en yüksek rakamlarına ulaşmış durumda.

Pervasızca yapılan kamu harcamaları ve “itibardan tasarruf olmaz” zihniyeti ile artan israf MTV ve ÖTV’ler ile halkın sırtından finanse edilmek isteniyor.

Kamu taşınmazları bir bir satılıyor

AKP hükümeti göreve geldiğinden beri birçok kamu kuruluşunu ve taşınmazını satarak tabiri caizse “elde avuçta bir şey bırakmadı.”

Geçtiğimiz haftalarda devrik başkan Melih Gökçek’in giderayak Ankara Büyükşehir Belediyesine ait birçok parseli satışa çıkarttığı haberleri gündemden düşmemişken bugün bir haber de yine AKP’li Akyurt Belediyesinden geldi.

Akyurt Belediyesi Mezarlığı satışa çıkarttı

8 Kasım 2017 Çarşamba Günü Saat: 10:00’da Akyurt Belediyesi Encümen Toplantı Salonu’nda yapılacak ihale ile Büyükşehir Yasası ile birlikte mahalle statüsü kazanan Akyurt ilçesine bağlı Saracalar’da bulunan 3689 metrekarelik arazinin satışı gerçekleştirileceği bilgisi hepimizi hayrete düşürecek cinsten. Muhammen bedeli 4.057.900 TL olan arazinin bir kısmında mahalle mezarlığı yer alırken, bir kısmında da faaliyetlerini sürdüren bir fabrika yapısının bulunması dikkat çekici.

Her fırsatta kutsallara sığınan AKP’li siyasilerin kutsalları arasında kabirlerinde yatan geçmişimiz bulunmamakta mıdır?

Saracalarlı yurttaşların atalarının bulunduğu mezarlık ve faaliyetine devam edip insanlara ekmek kapısı olan fabrika arazisi neden ve hangi gerekçeyle satılır?

Bu durumunun Akyurt Belediye Meclisi’nce açıklığa kavuşturulması ve bir an önce bu karardan vazgeçilmesi doğrultusunda takipçisi olacağımı kamuoyuna saygıyla belirtti.