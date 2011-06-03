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HER FANTEZİ İÇİN AYRI KADIN



Antalya Emniyet Müdürlüğü'nün 'Batı Hattı' adını verdiği fuhuş operasyonunda 2'si kadın, 36 kişi, 'fuhuşa aracılık ve yer temin etmek' suçlamasıyla gözaltına alındı. Operasyonda, fuhuş yaptırılan Rusya, Ukrayna, Moldova, Türkmenistan ve Fas uyruklu 24 kadın da gözaltına alındı. Kadınların, geceliği 750 dolar ile 2 bin dolar arasında değişen paraya ilişkiye girdiği, çetenin her fantezi için müşteriye ayrı kadın gönderildiği belirlendi.Antalya Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından bu sabah saatlerinde bir fuhuş çetesine yönelik operasyon düzenledi. Antalya'nın Muratpaşa, Konyaaltı, Kemer ve Kaş ilçeleri ile Beldibi, Tekirova ve Kalkan beldelerinde yapılan ve 'Batı Hattı' adı verilen operasyonda 45 adrese, 300 polisin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 2'si kadın, 36 kişi, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve örgüt faaliyetleri çerçevesinde fuhuşa aracılık ve yer temin etmek' suçlamasıyla gözaltına alındı. Fuhuş yaptırılan 24 yabancı uyruklu kadının da gözaltına alındığı operasyonda bazı kadınların kucaklarında çocuklarının olması dikkat çekti.Yaşları 18 ile 25 arasında değişen yabancı uyruklu kadınları erkeklere pazarlayan çete üyelerinin lüks minibüslerle Konyaaltı'dan Kaş'a kadar servis yaptıkları ve kadınların geceliği 750 dolar ile 2 bin dolar arasında değişen paraya pazarlandığı belirlendi. Polisin düzenlediği operasyonda ayrıca 4 bin prezervatif ve bazı seks oyuncakları ele geçirildi. Bilgisayarlar ve evlerde ele geçirilen bazı CD ve flash belleklere el konuldu.Çetenin özel müşterilerine her fantezi için ayrı kadın gönderdiği ortaya çıktı. Müşterilerinin istekleri doğrultusunda giyinen ve lüks minibüslerle istenilen adres ve otellere götürülen kadınların grup seks için gecelik 3 bin 500 dolar para aldığı belirlendi. Liderliğini halen cezaevinde bulunan Hakan A.'nın yaptığı ileri sürülen çetenin gözaltına alınan kadın yöneticisi ve liderin eşi olan Nuray A.'nın evlerine baskın haberini alır almaz telefonlarını kapatarak kaçmak üzereyken kendisini takip eden polisler tarafından otomobil içerisinde yakalandığı bildirildi.Polisin yakaladığı kadınların müşterilerinin isteklerine göre dansçı, pileli etek giyen kolejli veya seksi hemşire kıyafetleriyle hizmet verdiği belirtildi.Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğünü açıklayan emniyet yetkilileri, gözaltı sayısının artabileceğini bildirdi.