'Her esprinin altına adımı yazmayın'

T24

Önce de kızmıştı



Ünlü komedyen ve oyuncu Cem Yılmaz, internet sitelerinde yer alan “İstikbal Marşı” esprisinin kendisine ait olmadığını söyledi.Daha önce de benzer uyarılarda bulunduğu halde hâlâ birçok yerde kendi adının yazılmasından rahatsızlık duyduğunu belirten “Dolaşımda olan ‘İstikbal Marşı’ bütün uyarılarımıza rağmen CMYLMZ imzası ile yayınlanmaktadır. İlgili yazı ile bir ilişkimiz yoktur. Politik ya da degil, komik ya da değil, her enteresan esprinin altına “CMYLMZ” yazmak yerine adınızı yazsanız daha güzel olmaz mı? Olur” şeklinde konuştu.Yılmaz daha önce de yine internet sitelerinde “Cem Yılmaz’ın çocukluk anıları” başlığı altında dolaşan esprilere de kızarak, “Cem Yılmaz’ın çocukluk anıları’ diye espri yayınlayanlar, o esprileri bir daha okuyun. Evet ben çocuk oldum, ama hiç salak olmadım” diye tepki göstermişti. İşte sitelerde altına Cem Yılmaz yazılan marş:İstikbal MarşıBakma, dönmez şafak vakti yurttan kaçan o alçakDönmeyip Amerika’da, arlanmaksızın yaşayacak.O benim milletimin hırsızıdır, yurdu soyacak,Hortumladıkları benimdir, milletimindir ancak.Çalma kurban olayım hepsini, ey hırslı çakalGariban halkımada bir pul, bırakacak kadar alOlmaz sana götürdüğün paralar sonra helalHakkını vermezsen burdaki ortaklarının behemalBen ezelden beri aç yaşadım, aç yaşarımHangi hükümet beni kurtaracakmış? ŞaşarımKurumuş musluk gibiyim, ne akar ne taşarımYırtsam da bir tarafımı, hiç görülmez başarım.Yaktığın yerleri orman diyerek geçme, tanıişten at, doldur kadroya yatanıGözleri açık yatır seni kurtaran atanıSatılmadik o kaldı, durma satıver vatanı.Dalgalanın sizde dolar gibi şimdi ey suçlularOlsun artık soyguncuya vurulacak bir yularEbediyen, öyle yok hesapsız bir iktidarHakkıdır Garip yasamış vatandaşın da gülmekHakkıdır ezilmiş milletimin aydınlık bir İstikbal...