'Her esprinin altına adımı yazmayın'

T24 - Cem Yılmaz, bazı internet sitelerinde kendi imzasıyla yayımlanan ‘İstikbal Marşı’yla ilgisinin olmadığını belirtip, ‘Her enteresan esprinin altına CMYLMZ yerine adınızı yazsanız daha güzel olmaz mı?’ diye sordu.
Ünlü komedyen ve oyuncu Cem Yılmaz, internet sitelerinde yer alan “İstikbal Marşı” esprisinin kendisine ait olmadığını söyledi.
Daha önce de benzer uyarılarda bulunduğu halde hâlâ birçok yerde kendi adının yazılmasından rahatsızlık duyduğunu belirten “Dolaşımda olan ‘İstikbal Marşı’ bütün uyarılarımıza rağmen CMYLMZ imzası ile yayınlanmaktadır. İlgili yazı ile bir ilişkimiz yoktur. Politik ya da degil, komik ya da değil, her enteresan esprinin altına “CMYLMZ” yazmak yerine adınızı yazsanız daha güzel olmaz mı? Olur” şeklinde konuştu. Önce de kızmıştı
Yılmaz daha önce de yine internet sitelerinde “Cem Yılmaz’ın çocukluk anıları” başlığı altında dolaşan esprilere de kızarak, “Cem Yılmaz’ın çocukluk anıları’ diye espri yayınlayanlar, o esprileri bir daha okuyun. Evet ben çocuk oldum, ama hiç salak olmadım” diye tepki göstermişti. İşte sitelerde altına Cem Yılmaz yazılan marş:
İstikbal Marşı
Bakma, dönmez şafak vakti yurttan kaçan o alçak
Dönmeyip Amerika’da, arlanmaksızın yaşayacak.
O benim milletimin hırsızıdır, yurdu soyacak,
Hortumladıkları benimdir, milletimindir ancak.
Çalma kurban olayım hepsini, ey hırslı çakal
Gariban halkımada bir pul, bırakacak kadar al
Olmaz sana götürdüğün paralar sonra helal
Hakkını vermezsen burdaki ortaklarının behemal
Ben ezelden beri aç yaşadım, aç yaşarım
Hangi hükümet beni kurtaracakmış? Şaşarım
Kurumuş musluk gibiyim, ne akar ne taşarım
Yırtsam da bir tarafımı, hiç görülmez başarım.
Yaktığın yerleri orman diyerek geçme, tanı
işten at, doldur kadroya yatanı
Gözleri açık yatır seni kurtaran atanı
Satılmadik o kaldı, durma satıver vatanı.
Dalgalanın sizde dolar gibi şimdi ey suçlular
Olsun artık soyguncuya vurulacak bir yular
Ebediyen, öyle yok hesapsız bir iktidar
Hakkıdır Garip yasamış vatandaşın da gülmek
Hakkıdır ezilmiş milletimin aydınlık bir İstikbal...