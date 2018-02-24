Her daireye otopark zorunluluğu geliyor

Otopark Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni yönetmelikle her 3 daireye 1 otopark zorunluluğu, her daireye 1 otopark olarak revize edildi.

Yeni otopark yönetmeliğine göre, düzenlemeler şu şekilde sıralandı:

Her 1 daireye 1 otopark yeri olacak. Park ve meydanların üst dokusu bozulmadan altına otopark yapılacak. Otopark teşkil edilemeyen binalarda başka bir otoparktan yer gösterilecek ve tapuya şerh edilecek. Ön bahçe genişliği 7 metre olan parsellerde açık otopark yapılabilecek. Zeminin altında kalmak kaydıyla yan ve arka bahçelerin tamamının altı, ön bahçenin ise yola 3 metre kalana kadar altı tamamen otopark yapılabilecek.

Ana arter yolların altına otopark yapılmasının önü açıldı. Ulaşım ana planlarında şehrin çeperlerinde, ana toplu taşıma ve aktarma istasyonlarına yürüme mesafesinde "park et-devam et" otopark yerleri ayrılacak. Tüm otopark alanlarının yüzde 1'i bisiklet, yüzde 5'i engelli, yüzde 2'si de elektrikli araçlar için düzenlenecek. Kamu kurumlarının bahçelerinin altına otopark yapılabilecek. Toplu alanların parselinde otopark teşkilinin mümkün olmaması halinde komşu parselde karşılanması zorunlu olacak.