Her can için bir müebbet!

Trabzon’un Çaykara ilçesine bağlı Ulucami köyünde, 11 Ağustos 2007 tarihinde, ikiz kayınbiraderleri, baldızı ve olayla ilgisi olmayan yolda karşılaştığı bir çobanı, Kalaşnikof tüfekle öldürdüren Eyüp Terzi, 5 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.



Trabzon 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen karar duruşmasında, başka bir cinayete daha karıştığı gerekçesiyle tutuklu bulunduğu İstanbul'dan getirilen sanık 40 yaşındaki Eyüp Terzi hazır bulundu. Hakkında, `tasarlayarak adam öldürme, gasp ve ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından 5 kez ömür boyu hapis cezası istenen Eyüp Terzi, son sözü sorulduğunda, ``Bu olay bana uyuşturucu baronlarının komplosudur. Beraatimi istiyorum. Onları ben öldürmedim, masumum'' dedi.



Mahkeme Heyeti, Eyüp Terzi'yi öldürdüğü 5 kişi için ayrı ayrı ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Terzi'ye ayrıca, `gasp' suçundan 15, `ruhsatsız silah taşımak' suçundan da 8 yıl hapis cezası verildi.



İstanbul'da 1999 yılında organize suç örgütü üyesi olmaktan tutuklanan Eyüp Terzi, 6 yıl cezaevinde kaldıktan sonra 2005 yılında tahliye oldu. Kayınpederiyle aralarında sorun bulunan Eyüp Terzi, eşi Sakine Terzi'nin Manisa'da akraba ziyaretinde bulunduğu sırada, 11 Ağustos 2007 Cumartesi günü saat 05.00 sıralarında, Çaykara'nın Ulucami Köyü Kaban Mahallesi'nde oturan kayınpederi Muzaffer Gargar'ın evini bastı. Kapıyı kırarak eve giren Terzi, Kalaşnikof silahla kayınpederi 55 yaşındaki Muzaffer Gargar ile baldızı 26 yaşındaki Yeter ve ikiz kayınbiraderleri 12 yaşındaki Murat ve Metin Gargar'ı öldürdükten sonra kaçarken karşılaştığı 35 yaşındaki çoban Ali Güven'i de kurşun yağmuruna tuttu. Eyüp Terzi, olaydan yaklaşık 9 ay sonra İstanbul'un Fatih Semti'nde tartıştığı otopark işletmecisi arkadaşı Aşkın Akhan'ı öldürdü, otopark görevlisi Cemal Bölükbaşı'nı da yaraladıktan sonra kaçtı. Terzi, bu olayın ardından İstanbul'da yakalandı. (DHA)





