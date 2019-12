Her boyun ağrısını fıtıkla karıştırmayın

Masa başında çalışanlarda boyun ağrısı çok yaygın. Ama her ağrıyı, fıtıkla karıştırmamak gerekiyor...



Araştırmalara göre, yetişkin insanların yarısının yaşamlarında en az bir kez boyun ağrısı atağı geçiriyor. Her boyun ağrısı fıtığa bağlı değil ve boyun ağrıları özellikle mekanik nedenler ve omurga hastalıklarına bağlı olarak ortaya çıkıyor. Beyin Omurilik ve Sinir Cerrahı Doç. Dr. Volkan Aydın NTVMSNBC’ye yaptığı açıklamada, boyun ağrısı ve boyun fıtığı ile ilgili bilgi verdi...



En sık sık görülen boyun ağrısı tipi, mekanik boyun ağrısı. Nedeni ise boyunu etkileyen küçük travmalar, zedelenmeler. Özellikle gün boyu masa başında eğik pozisyonda çalışan kişilerde bu yakınmaya çok sık rastlıyoruz.



Ağrı başa, omuzlara ve kollara yayılabilir. Bu ağrı 2-3 gün içerisinde giderek azalır ve 1-2 hafta içerisinde kaybolur. Bazen ağrı uzun dönemde kronikleşebilir ve zaman zaman akut ataklar halinde şiddetlenebilir. Ağrının kola ve ele yayılması veya uyuşukluk hissinin varlığı, sinir kökü basısının, yani boyun fıtığının belirtisi olabilir.



Tedavi için başlangıçta boyun hareketleri ağrılı olduğu için kişi boynunu hareketsiz tutmak ister. Ancak boyun kaslarının kasılmasına bağlı sertleşmenin oluşmasını önlemek amacıyla, ağrının izin verdiği ölçüde, derecesini sürekli artırarak doğal hareketler yapmak gerekir. Bu süre içerisinde ağrının şiddetini azaltmak için de, ağrı kesici- kas gevşetici ilaçlar öneriyoruz. Boyun hareketlerinin en kısa sürede normale dönmesi, ağrının kronikleşmesini engelleyecektir.



Her ağrıyı fıtıkla karıştırmayın!



Her ağrıyı fıtıkla karıştırmamak gerekir. Boyun fıtığı, sinir kökü üzerine baskı yaptığı için özellikle omuza ve kola vuran ağrıya yol açar. Kol ağrısı, sinir köklerine bası söz konusu olduğundan çoğunlukla boyun ağrısından daha şiddetlidir. Sinir köklerine olan basının şiddetiyle ilişkili olarak, kol ve el kaslarında güçsüzlük ve/veya uyuşukluk oluşabilir.



İlk hafta şiddetli olan ağrı 2-3 hafta içerisinde azalarak ortadan kaybolur. Bu süre içerisinde ağrının şiddetini azaltmak için ağrı kesici- kas gevşetici ilaçlar önerilir. Bazı hastalar fizik tedaviden de ciddi yararlar sağlayabilirler. Boyunluk doktor önerisi ile kullanılabilir.



Modern çağ boynumuzu ağrıtıyor!



Boyun fıtığı, günümüzde bilgisayar kullanımının yaygınlaşması, ofiste masa başında uzun süre aynı pozisyonda çalışmak, spor yapmaya zaman ayıramamak, kısacası hareketsiz bir yaşamla birlikte giderek artan sıklıkla karşımıza çıkıyor. Ağrının kendiliğinden iyileşmesi, hastalığın ortadan kalktığı anlamına gelmiyor. Hastanın tekrar aynı ağrı atağına yakalanmaması için, boynunu koruması ve boyun kaslarını güçlendirmek için önereceğimiz egzersizleri yapması gereklidir.



Günümüzde boyun fıtığı ameliyatlarında, deneyimli ellerde, gelişen yeni teknikler ve mikroskop yardımıyla, son derece yüz güldürücü sonuçlar alınmaktadır.



Yaklaşık 30-40 dk. süren bu ameliyat sonrasında hasta uyandığında, kol ağrısının dramatik olarak yok olduğunu fark eder. Birkaç saat içinde yürümeye başlayabilir ve aynı akşam ya da ertesi sabah taburcu olabilir. Yaklaşık 1 hafta sonra da işine geri dönebilir.