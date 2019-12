-''HER BENZİN İSTASYONU BİR VERGİ DAİRESİ'' İZMİR (A.A) - 09.12.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dünyanın en pahalı akaryakıtının Türkiye'de kullanıldığını belirterek, ''Aslında AKP şöyle bir yol bulabilir, bütün vergi daireleri kapanır, zaten her benzin istasyonu bir vergi dairesine dönüşmüş durumda'' dedi. Kılıçdaroğlu, CHP İzmir İl Başkanlığı ziyareti öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, benzinde de mazotta da Türkiye'nin, dünyanın en pahalı akaryakıtını kullandığını belirterek, şunları söyledi: ''Aslında AKP şöyle bir yol bulabilir; bütün vergi dairelerini kapatır, zaten her benzin istasyonu bir vergi dairesine dönüşmüş durumda. Ve yurttaşların da bunu dikkate alması lazım. Niçin dünyanın en pahalı benzinini araba kullananlara fatura ediyorlar? Niçin dünyanın en pahalı mazotu köylüye, çiftçiye fatura ediliyor? Bunu da yurttaşların değerlendirmesi lazım, özellikle de seçim sırasında, sandığa giderken.''