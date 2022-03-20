Her atamadan sonra görevinden alınmıştı; Kürşat Dosdoğru, yine TÜİK başkan yardımcılığına atandı

TÜİK başkan yardımcılığına 3. kez Kürşat Dosdoğru getirildi. Dosdoğru daha önce bir kez başkan, 2 kez de başkan yardımcısı olmuş ancak her atamadan sonra görevden alınmıştı.

Sözcü gazetesinden Deniz Ayhan’ın haberine göre, TÜİK'te bir diğer isim Fatih Şahin ise başkan yardımcılığı görevinden alındıktan yalnızca 8 ay sonra tekrar aynı göreve geldi.

2002'den bu yana 10, son 3.5 yılda ise 6 başkan değiştirerek rekor kıran TÜİK'te karmaşa yaşanıyor. Kürşat Dosdoğru, 2017 yılında başkan yardımcısı oldu. Yaklaşık 4 yıl görevini sürdüren Dosdoğru, 15 Şubat 2021'de başkan olarak atandı. 15 gün sonra da görevinden alındı, başkan yardımcılığına döndü. Ardından başkan yardımcılığından da alındı. Bir süre ‘uzman' olarak çalışan Dosdoğru, 17 Mart 2022'de yeniden başkan yardımcısı oldu. Böylece Dosdoğru yaklaşık bir yıl içinde 1 kez başkan, 3 kez başkan yardımcısı koltuğuna oturmuş oldu.