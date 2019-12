-Her alanda fırsat eşitliği sağlamalıyız İSTANBUL (A.A) - 22.10.2011 - ABD'nin Ankara Büyükelçisi Francis Ricciardone, ''Ekonomide, eğitimde, her alanda fırsat eşitliği sağlamak zorundayız. Ancak bu şekilde toplumlar ve hükümetler insan onurunun ve refahın en yüksek olduğu düzeylere varabilirler'' dedi. Wow Otel'de düzenlenen ''Dünya Engelliler Birliği Kurultayı''nda konuşan Ricciardone, dünyanın her yerinde bir milyarı aşkın insanın çeşitli engellerle yaşamak zorunda olduğunu söyledi. Ricciardone, modern ülkelerde her bireyin topluma katkısına büyük önem verildiğini belirterek, ''Benim ülkemde de Türkiye'de olduğu gibi çok önemli toplumsal değişiklikler oldu. Toplumun düşünce yaklaşımında, hükümetin düşünce yaklaşımında son 10 yılda çok büyük değişiklikler yer aldı'' diye konuştu. Ricciardone, ''Politikacı, işveren, ebeveyn, öğretmen, sanatçı olarak herkesi eşit kılmalıyız. Ekonomik yaklaşımlar farklı farklıdır. Maliyete gözümüzü dikmek olmaz. Bütün insanların katılımı sağlamak için harcayacağımız paranın maliyetine takılmak olmaz. Ekonomide, eğitimde, her alanda fırsat eşitliği sağlamak zorundayız. Ancak bu şekilde toplumlar ve hükümetler insan onurunun ve refahın en yüksek olduğu düzeylere varabilirler'' şeklinde konuştu. İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu da fırsat eşitliği yaratmanın önemine işaret etti. Mutlu, bunu yaparken engel tanımamak ve bütün engelleri ortadan kaldırmak gerektiğini vurgulayarak, ''Dünyada sayıları gittikçe artan engelli insanlarla ilgili yapılması gereken çalışmalarda artık sadece kendi bölgemizde, kendi ülkemizde değil, dünyada da iyi bir iş birliğini gerçekleştirmek zorundayız. Artık dünya, sorunları çözmede daha fazla iş birliği yapmak, daha fazla yakınlaşmak ve enerjisini paylaşmak durumunda'' diye konuştu. Dünya Engelliler Vakfı Başkanı sanatçı Metin Şentürk de kurultayı gerçekleştirmek için günlerdir planlamalar yapmaktan yorgun düştüklerini söyledi. Şentürk, mart ayında 43 ülkeyle çalıştaylarını yaptıklarını ve konuyla ilgili bir konsensüs oluşturup Dünya Engelliler Birliğini bir araya getirmeye karar verdiklerini, geçen 5 aylık süreçte de 65 ülkeye ulaştıklarını aktararak, ''Doğu ve Batı arasında bir köprü olan İstanbul'da böyle bir amaca hizmet eden bu çalışmayı üstlenmekten onur duyuyoruz'' dedi.