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Sağlık

Her 7 saniyede bir kişi bunuyor

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gökhan Erkol, bir tedavi bulunmadığı takdirde, bunayan insan sayısının 20 yıl içinde iki katına çıkacağını söyledi

14 Eylül 2014 01:35

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gökhan Erkol, bunayanların yüzde 70'inin alzheimer hastalığına yakalandığını söyledi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gökhan Erkol, Yatağan Belediyesi tarafından düzenlenen bir konferansta alzheimer hastalığı ve bunama hakkında konuştu.

 

Bunama yaşayanlarda sosyal aktivitelerde bozulma yaşanıyor

 

Erkol, dünyada her yedi saniyede bir kişinin bunadığını belirterek, "Eğer herhangi bir tedavi bulunmazsa bunayan insan sayısı 20 yıl sonra iki katına çıkacak" dedi. Erkol bunamayı, kişinin zihinsel işlevlerinde daha önce edindiği işlev düzeyine göre kötüleşmeye giden klinik bir tablo olarak açıkladı. Erkol, bunama yaşayan insanlarda, davranış bozuklukları, sosyal ve mesleki aktivitelerde bozulmaların gözlendiğini söyledi.

Bunayanların yüzde 70'inin alzheimer hastalığına yakalandığını belirten Erkol, hastalığın yıllık 315 milyar dolar ile kanser ve kalp hastalıklarından sonra dünyadaki en maliyetli hastalık olduğunu söyledi. Erkol’a göre  315 milyar dolarlık maliyetin büyük çoğunluğunu, hastanın bakımı ve hasta ile hastaya bakan kişinin iş kaybı oluşturuyor.

Nöroloji uzmanı Erkol, dünyada yaklaşık 35 milyon alzheimer hastası olduğunu ifade etti. Bu rakam Türkiye’de ise 400 bin.

 

 

 

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