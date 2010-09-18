Her 7 ABD'li'nin 1'i yoksul

T24 - ABD'de yoksulların oranı, 2009 yılında yüzde 14,3'e yükseldi. Ülkede yoksulluk oranı, 2008 yılında yüzde 13,2 seviyelerinde bulunuyordu.



ABD Nüfus Bürosu'ndan yapılan açıklamada, her 7 kişiden 1'inin yoksul olduğu ülkede, geçen yıl yoksul insan sayısının 39,8 milyondan 43,7 milyona yükseldiği belirtildi.



Bu rakamın 51 yıldır en yüksek yoksulluk rakamı olduğuna işaret edilen açıklamada, 2009 yılında, 4 milyon kişinin daha yoksullar ordusuna katıldığı ifade edildi.



Açıklamada, yoksulluğun artmasının asıl nedeninin işsizlik olduğuna işaret edilerek, hükümete göre, 4 kişilik bir ailenin gelirinin yılda 22 bin doları geçmemesi halinde yoksul sayıldığı vurgulandı.



Sağlık sigortası olmayan ABD'li sayısında artış olduğu ifade edilen açıklamada, sağlık sigortası olmayan kişi sayısının geçen yıl yüzde 16,7'ye yükselerek, 2008'de 46,3 milyon olan sağlık sigortası bulunmayan kişi sayısının geçen yıl 50,7 milyona çıktığına dikkati çekildi.

Yoksulluktan en fazla etkilenenler...



Açıklamada, bu rakamın, 1987 yılından bu yana en yüksek rakam olduğu kaydedilerek, yoksulluğun en fazla siyahları ve Latin Amerikalı kökenlileri etkilediği belirtildi.



Ülkede yaşayan 12,3 milyon Latin Amerikalı'nın yüzde 25,3'ünün, 9,9 milyon siyahın yüzde 25,8'inin fakir olduğu ifade edilen açıklamada, Asyalılar arasında fakirlik oranının, yüzde 12,5, beyazlar arasında ise yüzde 9,4 olduğuna işaret edildi.



Açıklamada, ülkede yoksulluktan en fazla çocukların etkilendiği vurgulanarak, 18 yaşın altında bulunan her 5 gençten 1'inin yani 15,5 milyon çocuğun yoksul olduğu kaydedildi.



Ülkenin daha çok aralarında Luisiana, Missisipi ve Alabama eyaletlerinin yer aldığı güney kesiminde fakirliğin etkili olduğu belirtilen açıklamada, söz konusu bölgenin nüfusunun yüzde 15,7'sinin yoksul olduğu ifade edildi.



ABD'de 7,5 milyon çocuğun sağlık sigortasından yoksun olduğuna işaret edilen açıklamada, ülkede uyuşturucu kullanımının arttığı da vurgulandı.



