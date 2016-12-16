Her 5 DBP'li belediyeden 2'sine kayyım atandı

Demokratik Bölgeler Partisi, 2014 Yerel Seçimlerinde 10 il ve 96 ilçede belediyeleri kazanmıştı.

11 Eylül’den bu yana toplam 43 DBP'li belediyeye kayyım atandı. 14 belediyeye ise "fiili olarak kayyım atandı"; yani resmi olarak bir kayyım atanmasa da belediye başkanının yetkileri sınırlandırıldı, belediye hizmetleri kaymakamlık iznine bağlandı.

16 Aralık itibarıyla DBP'li 40 belediyeden 63 belediye eşbaşkanı tutuklu bulunuyor.

Bianet'in derlemesiyle sayılarla DBP operasyonu:

Tutuklu belediye eşbaşkanları

- Ağrı Diyadin Belediyesi Eşbaşkanı Hazal Aras

- Bitlis Belediye Eşbaşkanları Nevin Daşdemir ve Hüseyin Olan

- Bitlis Güroymak Belediye Eşbaşkanları Mehmet Emin Avras ve Senayet Ata

- Bitlis Ovakışla Belediye Eşbaşkanları Ahmet Demir ve Servin Karakoç

- Dersim Belediye Eşbaşkanları Mehmet Ali Bul ve Nurhayat Altun

- Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanları Gültan Kışanak ve Fırat Anlı

- Diyarbakır Ergani Belediye Eşbaşkanı Aygün Taşkın

- Diyarbakır Hani Belediyesi Eşbaşkanı Abdurahman Zorlu

- Diyarbakır Kayapınar Belediye Eşbaşkanı Mehmet Ali Aydın

- Diyarbakır Lice Belediyesi Eşbaşkanı Harun Erkuş

- Diyarbakır Yenişehir Belediye Eşbaşkanı Mehmet Selim Kurbanoğlu

- Elazığ Karakoçan Belediye Eşbaşkanları Burhan Kocaman ve Cennet Ayık

- Erzurum Karayazı Belediyesi Eşbaşkanları Zeynep Han Bingöl ve Mehmet Sait Karabakan

- Erzurum Tekman Belediye Eşbaşkanı Tülay Karaca

- Hakkari Belediyesi Eşbaşkanları Dilek Hatipoğlu ve Nurullah Çiftçi ile Başkanvekili Nazmi Çoşkun

- Hakkari Çukurca Belediye Eşbaşkanı Servet Tunç ve Halil Duman

- Hakkari Şemdinli Belediyesi Eşbaşkanı Seferi Yılmaz

- Hakkari Yüksekova Belediye Başkanı Adile Kozay ve Hüsnü Beşer

- Iğdır Hoşhaber Beldesi Eşbaşkanı Ali Çam ve Başkanvekili Kasım Ağgün

- Malazgirt Belediye Eşbaşkanları Halis Coşkun ve Memnune Söylemez

- Mardin Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı Ahmet Türk

- Mardin Dargeçit Belediye Eşbaşkanı Zeynep Şimşik

- Mardin Derik Belediye Eşbaşkanları Abdulkerim Erdem ve Sabahat Çetinkaya

- Mardin Kızıltepe Belediye Eşbaşkanları İsmail Asi ve Leyla Salman

- Muş Bulanık Belediyesi Eşbaşkanı Rahmi Çelik ve Figen Yaşar

- Muş Varto Belediyesi Eşbaşkanları Sabite Ekinci ve Hüseyin Güneş

- Siirt Belediye Eşbaşkanı Tuncer Bakırhan

- Siirt Eruh Belediye Eşbaşkanı Eda Kilis ve Hüseyin Kılıç

- Silopi Başverimli Belediye Eşbaşkanları Rabia Takas ve Tahir Aytış

- Şırnak Beytüşebbap Belediyesi Eşbaşkanı Seyran Argan

- Şırnak Cizre Belediyesi Eşbaşkanı Kadir Konur

- Şırnak İdil Belediyesi Eşbaşkankları Nevin Oyman ve Mehmet Muhdi Aslan

- Şırnak Kumçatı Belediyesi Eşbaşkanları Özlem Kutlu ve Mehmet Demir

- Şırnak Silopi Sırtköy Beldesi Belediye Eşbaşkanı Nuri Akman

- Urfa Halfeti Belediyesi Eşbaşkanı Mustafa Bayram

- Van Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı Bekir Kaya

- Van Çaldıran Belediyesi Eşbaşkanı Suna Atabay

- Van Erçiş Belediyesi Eşbaşkanı Diba Keskin ve Abdurrahman Çağan

- Van Özalp Belediye Eşbaşkanları Handan Bağcı ve Şerafettin Özalp

- Van Saray Belediye Eşbaşkanı Zilan Aldatmaz

Kayyım atanan belediyeler

11 Eylül 2016’da İçişleri Bakanlığı, bir MHP’li, üç AKP’li ve 24 DBP’li belediyeye kayyım atadı.

- MHP’li Adana-Pozantı İlçe Belediyesi

- AKP’li Erzurum-Aşkale İlçe Belediyesi, Giresun-Çamoluk İlçe Belediyesi ve Konya-Ilgın İlçe Belediyesi

- DBP'li Batman, Hakkari, Diyadin, Besiri, Gercüş, Silvan, Sur, Hınıs, Tuzluca, Dargecit, Derik, Mazıdağ, Nusaybin, Bulanık Eruh, Suruç, Cizre, Silopi, Edremit, Erciş, İpekyolu, Özalp, İkiköprü, Hoşhaber belediyeleri.

11 Eylül'den 29 Kasım'a kadar kayyım atanan DBP'li belediyeler ise şöyle:

- 21 Eylül: İdil Belediyesi

- 5 Ekim: Hani Belediyesi

- 1 Kasım: Diyarbakır Büyükşehir belediyesi

- 3 Kasım: Ovakışla Beldesi belediyesi

- 5 Kasım: Şırnak Belediyesi

- 11 Kasım: Varto Belediyesi

- 17 Kasım: Mardin, Van, Siirt ve Dersim belediyeleri

- 27 Kasım: Bitlis Belediyesi

- 8 Kasım: Şırnak Silopi Sırtköy Belde Belediyesi

- 2 Aralık: Malazgirt Belediyesi

- 6 Aralık: Mardin Kızıltepe Belediyesi, Erzurum Karayazı Belediyesi

- 8 Aralık: Diyarbakır Yenişehir Belediyesi, Diyarbakır Karapınar Belediyesi, Hakkari Çukurca Belediyesi

- 13 Aralık: Mardin Artuklu Belediyesi.

Fiili olarak kayyım atanan belediyeler

Resmi olarak kayyım atanmayan ancak tüm çalışmaları kaymakamlık iznine bağlanan ve eşbaşkanlarının yetkilerinin sınırlandırıldığı belediyelerin listesi şöyle:

- Diyarbakır Bağlar Belediyesi

- Diyarbakır Bismil Belediyesi

- Diyarbakır Çınar Belediyesi

- Diyarbakır Dicle Belediyesi

- Diyarbakır Eğil Belediyesi

- Diyarbakır Ergani Belediyesi

- Diyarbakır Hazro Belediyesi

- Diyarbakır Kocaköy Belediyesi

- Diyarbakır Kulp Belediyesi

- Diyarbakır Lice Belediyesi

- Hakkari Yüksekova Belediyesi

- Urfa Viranşehir Belediyesi

- Urfa Bozova Belediyesi

- Urfa Halfeti Belediyesi.